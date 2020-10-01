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01 жовтня 2020, четвер, 16:44 7
Економіка 2020-10-01T17:45:04+03:00
Українські Новини
Локалізація дозволить створювати СП з світовими виробниками залізничної техніки, - Крюківський вагонзавод

Локалізація дозволить створювати СП з світовими виробниками залізничної техніки, - Крюківський вагонзавод

Александр Дмитриенко
Крюківський вагонобудівний завод, локалізація виробництва, спільні підприємства

Крюківський вагонобудівний завод розраховує на створення спільних підприємств зі світовими лідерами з випуску залізничної продукції в рамках проєктів локалізації, що дозволило б підприємству отримати додатковий виробничий досвід.

Про це повідомляє видання ЦТС з посиланням на заступника голови правління, директора з економіки, фінансів та перспективного розвитку Крюківського вагонзаводу Ігоря Манаєнкова.

"Західні компанії приходять і шукають для себе нові ринки збуту. Для нас це буде додатковий досвід, ми побачимо для себе щось нове і в організації процесу виробництва, і в обладнанні що застосовується. А вже через 5-10 років зможемо робити це самостійно" , - зазначив він.

Також Манаєнков нагадав про наявний у заводу досвід локалізації виробництва.

"Позитивний досвід у нас є з американською GE, якій ми допомагали з локалізацією 10%, дозбирувати їх тепловози ... Ми також робили середньомагістральні електропоїзди "Тарпан" , у нас там локалізація була більше 50%. Все, що було поставлено на сучасну базу, було виготовлено в Україні. З японською компанією ми зробили модернізацію 130 вагонів метро для київського метрополітену. Це повністю реконструкція кузова, установка нового сучасного обладнання, нові системи безпеки, пожежної безпеки, системи комунікації. Це повністю нова машина ", - сказав він.

Крім того, Манаєнков зазначив, що у виробництві "Тарпанів" брало участь 180 українських компаній, з них 80 крупних.

ЦТС повідомляє, що раніше в коментарях виданню керівники локомотиворемонтних підприємств України заявляли, що в країні є потужності і компанії, готові брати участь в локалізації виробництва тягового рухомого складу.

При цьому член правління АТ "Укрзалізниця" Франтішек Буреш висловив думку, що при нинішніх наявних виробничих потужностях рівень локалізації без капітальних інвестицій на підприємствах "Укрзалізниці" можливо забезпечити на рівні 15-20% (великовузлове складання), а при наявності інвестицій - збільшити до 50 %.

Як повідомляли Українські Новини, керівники і колективи українських вагонобудівних підприємств вимагають негайно прийняти програму розвитку вітчизняного вагонобудування.

Раніше Мінекономрозвитку повідомило про розробку програми кардинального оновлення залізничної галузі країни на найближчі 10 років.

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