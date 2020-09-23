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23 вересня 2020, середа, 22:11 5
Економіка 2020-09-23T22:17:01+03:00
Українські Новини
Залізниці потрібні нові вагони

Залізниці потрібні нові вагони

Марина Иванова

Мінекономрозвитку повідомило про розробку програми кардинального оновлення залізничної галузі країни на найближчі 10 років, пишуть "Коментарі".

"Завданнями є підвищення економічної ефективності та рівня безпеки перевезень, а також захист національних інтересів. Результатом повинні стати збереження робочих місць, відродження вагонобудівній галузі та підтримка доданої вартості суміжних галузей економіки", – прокоментував глава МЕРТ Ігор Петрашко.

Програма, зокрема, передбачає стимулювання розвитку вітчизняних виробників вантажних вагонів. Йдеться про гарантовані держзамовлення та заохочення попиту на нові вагони українських виробників шляхом компенсації відсоткової ставки за кредитами на покупку вантажних вагонів.

За словами міністра, результатом має стати оновлення парку вантажних вагонів, а також додаткове зростання ВВП від 2,7% на рік.

Протягом останніх років українські споживачі активно купували вагони, що відслужили свій термін, у країнах СНД, перш за все – в Росії. Директор департаменту постачання Aurum Group Євген Кочергін уточнює, що практично аварійний вантажний напіввагон з РФ коштує близько $10 тис. – це при тому, що аналогічний новий у вітчизняного виробника – близько $60 тис.

Імпорт старих вагонів в Україні з 2015 року склав близько 19,7 тис. шт., частка РФ перевищила 90%. На покупку старих вагонів вітчизняні споживачі за 5 з невеликим років витратили майже $200 млн. За таку ж кількість нових вагонів українським виробникам могли б заплатити в 6 разів більше – близько $1,2 млрд.

Відмова від виробництва вантажних вагонів в Україні щорічно спричинює мільярдні втрати для економіки країни. За оцінками Є. Кочергіна, сума невкладених у вітчизняне вагонобудування засобів щорічно складає близько 5 млрд грн, а з урахуванням суміжних галузей загальний обіг міг би скласти 15 млрд грн.

Заступник голови комітету ВРУ з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський наголосив на важливості спрямування бюджетних коштів в економіку України.

"Вантажні вагони мають локалізацію за 95% – запускається робота цілого ланцюжка українських підприємств", – зазначає Д. Кисилевський. Над виробництвом кожного вагона працюють 125 тис. осіб.

Безпосередній ефект від будівництва вагонів на українських потужностях протягом 5 років дасть 106 млрд. грн. додаткового виробництва, 7,3 млрд відрахувань до бюджетів щороку, 14,8 тис. робочих місць у вагонобудуванні. Мультиплікаційний ефект складе 9,3% додаткового зростання ВВП, 36,3 млрд грн відрахувань до бюджетів, до 30 тис. робочих місць у всіх задіяних галузях.

За словами Д. Кисилевського, УЗ вже півтора року не займається оновленням вагонного парку та скоротила обсяги закупівлі вагонів у 150 разів.

Експерти "ЦТС-Консалтинг" уточнюють, що в Україні вже зараз терміново потрібно оновити близько 120 тис. вантажних вагонів. Інші джерела свідчать про більш ніж 90 тис. шт.

Згадані 90-120 тис. одиниць – це і є той резерв, який може стати драйвером для вагонобудівної галузі та економіки країни.

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