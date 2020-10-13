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13 жовтня 2020, вівторок, 15:35 5
Суспільство 2020-10-13T15:53:42+03:00
Українські Новини
У ніч на 14 жовтня київське метро працюватиме на годину довше через матч між збірними України та Іспанії

У ніч на 14 жовтня київське метро працюватиме на годину довше через матч між збірними України та Іспанії

Елена Новикова
Київський метрополітен, УЄФА, метро в Києві
Станція метро 25 травня. Фото: 44.ua
Станція метро 25 травня. Фото: 44.ua

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" в ніч з 13 на 14 жовтня продовжило роботу на 1 годину у зв'язку з проведенням в Національному спортивному комплексі "Олімпійський" футбольного матчу Ліги націй УЄФА між національними збірними України та Іспанії.

Про це "Київський метрополітен" повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"У ніч з 13 на 14 жовтня роботу метрополітену буде продовжено на 1 годину, 13 жовтня у зв'язку з проведенням на стадіоні НСК "Олімпійський" футбольного матчу між національними збірними України та Іспанії можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену ", - сказано в ньому.

Щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій метро перед початком гри можливе закриття на вхід станції "Олімпійська", а після закінчення - станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого".

У звичайному режимі метрополітен закриває всі станції на вхід о 00:00.

Як повідомляли Українські Новини, Київ погодився з пропозицією Української асоціації футболу про проведення міжнародних матчів під егідою Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) з частковим залученням уболівальників, до 30% від місткості стадіонів.

Раніше "Динамо" і "Шахтар" дізналися своїх суперників в Лізі чемпіонів УЄФА з футболу.

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