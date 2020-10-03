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03 жовтня 2020, субота, 18:39 5
Суспільство 2020-10-03T19:15:01+03:00
Українські Новини
Матчі збірної України пройдуть з уболівальниками

Матчі збірної України пройдуть з уболівальниками

Ольга Фандорина
Футбол, Футбольні вболівальники, Без глядачів, Глядачі
Футбол. Фото: pixabay
Футбол. Фото: pixabay

Київ погодився з пропозицією Української асоціації футболу про проведення міжнародних матчів під егідою Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) з частковим залученням уболівальників, до 30% від місткості стадіонів. Не так давно МОЗ України дозволило заповнювати трибуни на 25%, проте потім переглянув своє рішення і знову наклав заборону на відвідування матчів.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації з посиланням на виписку з протоколу № 64 засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від 2 жовтня, передають Українські Новини.

Так, за умови суворого дотримання протиепідемічних вимог і правил дозволено часткове залучення вболівальників на нижченаведені матчі.

9 жовтня - стадіон "Оболонь Арена" - матч кваліфікаційного раунду Чемпіонату Європи серед молодіжних команд між збірними України та Румунії.

10 жовтня - Національний спортивний комплекс "Олімпійський" - матч ліги Націй УЄФА між національними збірними України та Німеччини.

13 жовтня - НСК "Олімпійський" - матч ліги Націй УЄФА між національними збірними України та Іспанії.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Міністерство охорони здоров'я розробило правила проведення футбольних матчів із присутністю уболівальників в період карантину.

Заповнення на стадіоні має становити не більше ніж 25% від передбаченої кількості місць у кожному секторі.

При розсадженні уболівальників необхідно дотримуватися норм дистанціювання - місця спереду, ззаду, з боків і по діагоналі від вболівальника мають залишатися вільними.

Загострення епідеміологічної ситуації в країні, пов'язане з пандемією коронавірусу вплинуло на рішення футбольних і медичних функціонерів про чергове припинення допуску глядачів на стадіони.

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