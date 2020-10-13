У ніч на 15 жовтня на одній з вулиць в центрі Києва повністю перекриють рух. Як об'їхати

Рух на вулиці Дегтярівській в Києві повністю перекриють. Фото: kievvlast.com.ua

Рух на вулиці Дегтярівській в Києві повністю перекриють. Фото: kievvlast.com.ua

На ділянці вулиці Дегтярівській, де триває ремонт дороги, в ніч на 15 жовтня повністю перекриють рух транспорту. Про це повідомляє КМДА.

Повідомляється, що з 21:00 14 жовтня до 06:00 15 жовтня на ділянці вулиці Дегтярівській перекриють рух транспорту.

"На вулиці Дегтярівській триває середній ремонт. Обновляють покриття на ділянці між вулицею Є. Мірошниченко та проспектом Перемоги. В ніч на 15 жовтня будуть укладати верхній шар покриття.

Під час робіт рух на частині вулиці Дегтярівській від вулиці Перемоги до вулиці Ж. Жабаєва буде перекрито.

Об'їхати ремонтну зону можна за маршрутами:

вулиця Ж. Жабаєва - вулиця Лагерна - проспект Перемоги;

проспект Перемоги - вулиця Е. Мірошниченко - вулиця Дегтярівська.

У комунальній корпорації просять вибачення за незручності ", - повідомляють в КМДА.

Рух на вулиці Дегтярівській в Києві обмежать. Карта: КМДА

Як повідомляли Українські новини, у Києві частково обмежено рух на Південному мосту.

Також в столиці частково обмежили рух на вулиці Бульварно-Кудрявській.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини