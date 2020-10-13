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  • Лікар розповіла, як виснажені хворі у київських лікарнях знімають з себе маску з киснем, щоб померти
13 жовтня 2020, вівторок, 10:41 121
Політика 2020-10-13T12:00:02+03:00
Українські Новини
Лікар розповіла, як виснажені хворі у київських лікарнях знімають з себе маску з киснем, щоб померти

Лікар розповіла, як виснажені хворі у київських лікарнях знімають з себе маску з киснем, щоб померти

Ольга Фандорина
Лікарі, Пандемія, коронавірус в Україні, Пандемія коронавірусу, статистика коронавірусу, Хворі на коронавірус
Covid-19. Фото: pixabay
Covid-19. Фото: pixabay

Український лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська звернулася до людей, які не вірять в загрозу коронавірусу і закликала українців носити маски та дотримуватися дистанції. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Всім "ковідоскептікам", яких, правда, стало менше в стрічці, хочу сказати таке: вам добре живеться. Ви не бачите, що відчувають пацієнти, які шукають собі ліжко з киснем. Ви не бачите, як працюють реаніматологи, тягаючи балони з киснем у відділення, де падає його тиск, тобто всі тяжкі пацієнти опиняються на волосині від загибелі. Ви не бачите, як важкі виснажені хворі знімають з себе маску з киснем, щоб померти, причому роблять це тихо, вночі, щоб ніхто не бачив... як вмирають порівняно молоді люди, які вже одужують, від тромбозів ... Важко, коли в одній родині помирають кілька осіб ... причому не завжди найстаріших ... Ви не бачите темпу роботи змученого персоналу, що не має ні хвилини спокою ні вдень, ні вночі ... і таке було в багатьох країнах, розвинених і не дуже", — написала Голубовська.

Вона зазначила, що в такій глобальної проблеми досить 20% і менше важких хворих, щоб система охорони здоров'я виявилася в колапсі.

"Не вірите, не боїтеся — ваше право. Просто дайте шанс тим, хто боїться, обґрунтовано боїться захворіти, мінімізувати на це ризики. Коли я бачу натовпи народу без засобів індивідуального захисту, мені здається, що в "ковідних" госпіталях менше шансів заразитися, ніж у гастрономі або різних молах. Носіть маски й дотримуйтеся дистанції. Звертайтеся, як потенційно інфіковані, тому що ми всі вже в осередку інтенсивної передачі інфекції. Цим ви виявите повагу до груп ризику і полегшите роботу виснаженої системи охорони здоров'я", — зазначила інфекціоністка.

Вона також додала, що тяжкість захворювання COVID-19 — "дозозалежні".

"Не контактуйте з людьми, які мають респіраторні симптоми. Уникайте масових заходів. На жаль, для таких інфекцій з доби середньовіччя нічого не змінилося. Тільки дистанціювання, роз'єднання й індивідуальний захист. До речі, й інфекція, обумовлена SARS-CoV 2002 зникла за рік тільки завдяки заходам контролю над захворюванням. Але і проблема, правда, була зовсім іншого масштабу. Ми робимо все для того, щоб вам допомогти. і просимо вас допомогти нам", — додала Голубовська.

Ольга Голубовська звернулася до ковідоскептиків

Як повідомляли Українські новини, в Україні  320 шкіл закрито на карантин, а 110 тис. школярів перебувають на самоізоляції.

Також сьогодні Міністерство охорони здоров'я запропонує Кабміну посилити карантинні заходи в країні.

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