МОЗ виділили кошти для закупівлі вакцин проти грипу

Кабінет Міністрів виділив Міністерству охорони здоров'я кошти на закупівлю 1,41 млн доз вакцин проти грипу для вакцинації осіб з груп ризику.

Про це заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Міністерству охорони здоров'я виділено кошти для покупки 1,41 млн доз імунобіологічних препаратів (вакцин) проти грипу для щеплення осіб, які належать до групи ризику", - написав він.

Користуючись бюджетними коштами передбачено закупівлю вакцин для щеплень медичних працівників, педагогів, працівників поліції та прикордонної служби, які через виконання своїх професійних обов'язків належать до групи високого ризику.

Згідно з постановою №918 від 5 жовтня, Кабмін дозволив залучити до закупівлі вакцин закупівельну організацію Crown Agents.

Сама закупівля буде проводитися коштом залишків фінансів, що утворилися у 2019 році та передбачених на придбання хіміотерапевтичних препаратів, радіофармпрепаратів та препаратів супроводу для лікування онкологічних хворих, що утворилися на рахунках Crown Agents.

Точна сума коштів в постанові не зазначена.

Нагадаємо, раніше експерти розповіли, як знизити ризик зараження під час епідемії грипу і чим він відрізняється від застуди.

Раніше Центр громадського здоров'я повідомив, що в аптеки надійшла перша партія вакцин проти грипу.

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