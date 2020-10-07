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07 жовтня 2020, середа, 19:19 3
Політика 2020-10-07T19:45:01+03:00
Українські Новини
МОЗ виділили кошти для закупівлі вакцин проти грипу

МОЗ виділили кошти для закупівлі вакцин проти грипу

Ольга Фандорина
Вакцина, Грип, Вакцинація, вакцинація від грипу, Вакцина від грипу
Вакцинація. Фото: МОЗ
Вакцинація. Фото: МОЗ

Кабінет Міністрів виділив Міністерству охорони здоров'я кошти на закупівлю 1,41 млн доз вакцин проти грипу для вакцинації осіб з груп ризику.

Про це заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Міністерству охорони здоров'я виділено кошти для покупки 1,41 млн доз імунобіологічних препаратів (вакцин) проти грипу для щеплення осіб, які належать до групи ризику", - написав він.

Користуючись бюджетними коштами передбачено закупівлю вакцин для щеплень медичних працівників, педагогів, працівників поліції та прикордонної служби, які через виконання своїх професійних обов'язків належать до групи високого ризику.

Згідно з постановою №918 від 5 жовтня, Кабмін дозволив залучити до закупівлі вакцин закупівельну організацію Crown Agents.

Сама закупівля буде проводитися коштом залишків фінансів, що утворилися у 2019 році та передбачених на придбання хіміотерапевтичних препаратів, радіофармпрепаратів та препаратів супроводу для лікування онкологічних хворих, що утворилися на рахунках Crown Agents.

Точна сума коштів в постанові не зазначена.

Нагадаємо, раніше експерти розповіли, як знизити ризик зараження під час епідемії грипу і чим він відрізняється від застуди. 

Раніше Центр громадського здоров'я повідомив, що в аптеки надійшла перша партія вакцин проти грипу.

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