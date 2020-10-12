Синоптики попередили про туман і погіршенні видимості на дорогах

Після того, як набрало чинності оновлене карантинне зонування , у понеділок, 12 жовтня майже у всіх областях України очікується туман і погіршення видимості на дорогах. Про це йдеться в повідомленні Укргідрометцентру, передають Українські Новини.

Так, повідомляється, що у зв'язку з погіршенням видимості оголошений перший рівень небезпеки, жовтий.

"Вранці 12 жовтня в західних, північних, центральних і південних областях туман, видимість 300-500 м (І рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Також в ДСНС попередили, що в понеділок в східних областях і більшості районів Сумщини та Одеської збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як повідомляли Українські Новини, і в період з 10 по 18 жовтня буде спостерігатися перевищення температурної норми. Лише в деяких регіонах можливі невеликі заморозки, а в Карпатах - сніг. В Україні, як і раніше, зберігається "метеоліто", ознак вступу в осінь немає.

Раніше передбачалося, що перша половина жовтня за прогнозом погоди буде такою ж теплою, як і кінець вересня.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини