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12 жовтня 2020, понеділок, 09:03 4
Суспільство 2020-10-12T09:30:02+03:00
Українські Новини
Синоптики попередили про туман і погіршенні видимості на дорогах

Синоптики попередили про туман і погіршенні видимості на дорогах

Анна Рудык
Погода, Туман, Непогода, Прогноз погоди, Непогода в Україні, погода в Києві, Туман в Україні
Туман. Фото: dsns.gоv.uа
Туман. Фото: dsns.gоv.uа

Після того, як набрало чинності оновлене карантинне зонування, у понеділок, 12 жовтня майже у всіх областях України очікується туман і погіршення видимості на дорогах. Про це йдеться в повідомленні Укргідрометцентру, передають Українські Новини.

Так, повідомляється, що у зв'язку з погіршенням видимості оголошений перший рівень небезпеки, жовтий.

"Вранці 12 жовтня в західних, північних, центральних і південних областях туман, видимість 300-500 м (І рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Також в ДСНС попередили, що в понеділок в східних областях і більшості районів Сумщини та Одеської збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як повідомляли Українські Новини, і в період з 10 по 18 жовтня буде спостерігатися перевищення температурної норми. Лише в деяких регіонах можливі невеликі заморозки, а в Карпатах - сніг. В Україні, як і раніше, зберігається "метеоліто", ознак вступу в осінь немає.

Раніше передбачалося, що перша половина жовтня за прогнозом погоди буде такою ж теплою, як і кінець вересня.

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