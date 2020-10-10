У ЦВК показали процедуру правильного заповнення бюлетеня на місцевих виборах

У той час Центральна виборча комісія (ЦВК) затвердила форму протоколів про результати голосування для територіальних комісій, українцям показали алгоритм заповнення виборчого бюлетеня під час місцевих виборів 25 жовтня.

Як передають Українські Новини, про це йдеться у відеоролику, який опублікований на офіційному каналі ЦВК в YouTube.

Насамперед рекомендують в ЦВК, необхідно уважно прочитати вміст вибірково бюлетеня, вивчити склад кандидатів і політичних сил, який вони представляють.

Після цього потрібно вибрати місцеву організацію тієї політичної партії, за яку громадянин хоче віддати свій голос. Для це слід поставити "плюс" або іншу позначку в спеціальному полі навпроти назви партії.

Щоб вибрати кандидата в депутати слід в розташованому поруч поле, де завдано трафарет, поставити цифру, яка відповідає його порядковому номеру.

У ЦВК нагадали, що громадяни можуть проголосувати лише за одну партію та одного кандидата в депутати від цієї партії.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 8 жовтня, Центральна виборча комісія зареєструвала 205 міжнародних спостерігачів, які візьмуть участь в місцевих виборах.

Також повідомлялося, що більш ніж половина опитаних українців заявила про готовність взяти участь у виборчому процесі, навіть в разі погіршення епідеміологічної обстановки.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини