У Дніпрі чоловік прийняв пологи у дружини в таксі

лідом за повідомленням про те, що в Києві двоє підлітків влаштували погром в трамваї і намагалися задушити пасажира . Стало відомо, що сьогодні, 13 жовтня, вранці в Дніпрі чоловік прийняв пологи у своєї дружини в таксі с Про це повідомляє Інформатор.

Близько 4:00 ранку в таксі села сімейна пара. У жінки вдома почалися перейми і треба було терміново їхати в лікарню.

Пологи довелося приймати прямо в машині. Водій таксі не могла додзвонитися до швидкої і побігла на найближчу АЗС в пошуках телефону. У цей час чоловік жінки приймав у неї пологи.

Повз проїжджали патрульні поліцейські, які допомогли таксистові і парі дістатися до лікарні, оскільки на вулиці рано вранці стояв сильний туман.

У пари народилася дівчинка.

Жінку з дитиною доставили в лікарню, їх стан оцінюється як задовільний.

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