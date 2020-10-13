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13 жовтня 2020, вівторок, 12:41 4
Суспільство 2020-10-13T13:30:03+03:00
Українські Новини
У Дніпрі чоловік прийняв пологи у дружини в таксі

У Дніпрі чоловік прийняв пологи у дружини в таксі

Александр Савич
Пологи, новини Дніпра, пологи в таксі

Стало відомо, що сьогодні, 13 жовтня, вранці в Дніпрі чоловік прийняв пологи у своєї дружини в таксі слідом за повідомленням про те, що в Києві двоє підлітків влаштували погром в трамваї і намагалися задушити пасажира. Про це повідомляє Інформатор.

Близько 4:00 ранку в таксі села сімейна пара. У жінки вдома почалися перейми і треба було терміново їхати в лікарню.

Пологи довелося приймати прямо в машині. Водій таксі не могла додзвонитися до швидкої і побігла на найближчу АЗС в пошуках телефону. У цей час чоловік жінки приймав у неї пологи.

Повз проїжджали патрульні поліцейські, які допомогли таксистові і парі дістатися до лікарні, оскільки на вулиці рано вранці стояв сильний туман.

У пари народилася дівчинка.

Жінку з дитиною доставили в лікарню, їх стан оцінюється як задовільний.

 

Як повідомляли Українські новини, у Мінсоцполітики розповіли, як отримати гроші замість бебі-боксу.

Також в Києві закрили клініку, яка продавала новонароджених за кордон.

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