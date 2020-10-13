У Дніпрі чоловік прийняв пологи у дружини в таксі

Стало відомо, що сьогодні, 13 жовтня, вранці в Дніпрі чоловік прийняв пологи у своєї дружини в таксі слідом за повідомленням про те, що в Києві двоє підлітків влаштували погром в трамваї і намагалися задушити пасажира. Про це повідомляє Інформатор. Близько 4:00 ранку в таксі села сімейна пара. У жінки вдома почалися перейми і треба було терміново їхати в лікарню. Пологи довелося приймати прямо в машині. Водій таксі не могла додзвонитися до швидкої і побігла на найближчу АЗС в пошуках телефону. У цей час чоловік жінки приймав у неї пологи. Повз проїжджали патрульні поліцейські, які допомогли таксистові і парі дістатися до лікарні, оскільки на вулиці рано вранці стояв сильний туман. У пари народилася дівчинка. Жінку з дитиною доставили в лікарню, їх стан оцінюється як задовільний. Як повідомляли Українські новини, у Мінсоцполітики розповіли, як отримати гроші замість бебі-боксу. Також в Києві закрили клініку, яка продавала новонароджених за кордон.