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  • У Києві закрили клініку, яка продавала новонароджених дітей за кордон
26 квітня 2020, неділя, 09:10 33
Події 2020-04-26T12:00:03+03:00
Українські Новини
У Києві закрили клініку, яка продавала новонароджених дітей за кордон

У Києві закрили клініку, яка продавала новонароджених дітей за кордон

Кира Молчанова
Національна поліція України, Обшук, сурогатне материнство, Клініка
немовля, дитина, діти. Фото: pixabay.com
немовля, дитина, діти. Фото: pixabay.com

Правоохоронці припинили діяльність групи осіб з переміщення новонароджених за кордон під виглядом програми сурогатного материнства.

Про це йдеться у повідомленні прокуратури Києва, передають Українські Новини.

"Київською місцевою прокуратурою №6 спільно з працівниками Національної поліції за результатами спецоперації припинено діяльність групи осіб, які під прикриттям програми сурогатного материнства за грошову винагороду здійснювали переміщення новонароджених дітей за кордон (ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу). Згідно з матеріалами слідства, до організації схеми причетні керівники однієї зі столичних медичних клінік, що надає послуги в сфері репродуктивної медицини, а також група осіб, які підшукували в Україні жінок для оформлення фіктивних шлюбів з іноземцями та участі в програмах сурогатного материнства", - сказано в ньому.

Загальний розмір грошової винагороди, яку отримували учасники угоди, становив близько 50 тис. доларів, з яких плата за організацію штучного запліднення становила 15 тис. доларів, а послуги з укладення фіктивного шлюбу з іноземцями - 1000-1500 доларів.

Повідомляється, що 24 квітня за адресами проживання фігурантів, офісів, клініки і в автомобілях проведено 11 обшуків, в ході яких вилучено медичну документацію, паспорти громадян України та завірені копії паспортів громадян іноземних держав, довіреності на представлення інтересів, інші документи, кошти, ноутбуки, мобільні телефони, чорнові записи і флеш-носії інформації.

Крім того, у ході слідчих дій було встановлено адреси квартир, де містилися новонароджені діти до вирішення питання про їх переміщення через кордон.

Зокрема, в квартирі хостельного типу на території Солом'янського району столиці правоохоронці виявили 5 новонароджених дітей від 2 до 6 тижнів, які перебували під наглядом двох жінок і чоловіка.

Після оформлення відповідних актів працівниками ювенальної юстиції немовлят доставили в київські дитячі лікарні.

Згідно з повідомленням, за станом на поточний момент проводяться заходи щодо перевірки близько 140 громадян іноземних держав на причетність до переміщення новонароджених дітей за кордон на порушення чинного законодавства.

Як повідомляли Українські Новини, у більшій частині великих київських приватних клінік відзначають необхідність поновлення проведення планових операцій і складної діагностики пацієнтів під час карантину.

Тим часом, Моз склав список операцій, дозволених у період карантину.

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