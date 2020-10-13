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13 жовтня 2020, вівторок, 12:43 8
Економіка 2020-10-13T13:03:33+03:00
Українські Новини
У вересні зростання цін на продтовари сповільнилося, але прискорилося зростання вартості автомобілів та ліків

У вересні зростання цін на продтовари сповільнилося, але прискорилося зростання вартості автомобілів та ліків

Елена Новикова
НБУ, Нацбанк, інфляція, інфляція в Україні
Інфляція. Фото: pixabay.com
Інфляція. Фото: pixabay.com

Тоді як Мінекономіки прогнозує прискорення інфляції на початку наступного року, Національний банк зазначає, що інфляція у вересні перебувала нижче цільового діапазону центробанку. 

Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"У вересні споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 2,3% (з 2,5% у серпні). У місячному вимірі ціни зросли на 0,5%. Інфляція перебувала нижче цільового діапазону 5% ± 1 п. п. і залишалася меншою порівняно з прогнозом, опублікованим в інфляційному звіті за липень 2020", - йдеться у повідомленні.

Базова інфляція незначно сповільнилася (до 3,1% р/р) і майже відповідала траєкторії прогнозу НБУ.

Зростання цін на продовольчі товари сповільнилося (до 3,0% р/р).

Зокрема, сповільнилося подорожчання більшості молочних і м'ясних виробів, продуктів з риби і кондитерських виробів, що пов'язано як зі значною пропозицією, в тому числі шляхом імпорту, так і загальним зниженням попиту на товари вищої цінової категорії.

Темпи зростання вартості послуг також сповільнилися (до 7,8% р/р).

НБУ підкреслив, що посилення карантину в окремих областях стримувало подорожчання послуг підприємств громадського харчування, готелів та оренди житла.

Водночас цей же фактор підтримав прискорення зростання вартості медичних послуг.

Ціни на непродовольчі товари повернулися до зростання (на 0,1% р/р).

Під впливом активізації попиту та ослаблення гривні прискорилося зростання вартості автомобілів, ліків та інших медичних товарів.

Скоротилися темпи падіння цін на товари тривалого користування - побутову техніку та електроніку.

Ціни на сирі продукти харчування повернулися до зниження (на 1,1% р/р).

Зростання адміністративно регульованих цін прискорилося (до 6,0% р/р).

Внаслідок підвищення світових цін на енергоносії повернулися до зростання в річному вимірі і внутрішні ціни на природний газ.

Крім цього, продовжувала збільшуватися і вартість тютюнових виробів.

Здешевлення палива незначно уповільнилося (до 17,4% р/р).

Вересневе зниження світових цін на нафту було нівельовано істотним попитом на паливо через високу інтенсивність користування автомобілями в умовах епідемії, а також ослабленням гривні.

Нацбанк підкреслив, що інфляцію стримують фактори з боку пропозиції продуктів харчування, частина з яких мають тимчасовий характер.

"Зате ослаблення гривні, зростання цін на енергоносії, відновлення економічної активності і споживчого попиту формують проінфляційний тиск", - підкреслив регулятор.

Як повідомляли Українські Новини,  в серпні  знизилися ціни на харчування, зате зросли на послуги ЖКГ.

А в липні впали ціни на одяг, взуття і їжу,  зате зросли на комуналку і медицину.

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