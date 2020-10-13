Кабмін затвердив стратегію патріотичного виховання. Замість вожатих будуть вихователі

Кабінет Міністрів затвердив план дій з реалізації стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки, тоді як в січні цього року Мінкульт виділив націоналістам половину бюджету на молодіжні організації .

Про це йдеться в постанові № 932 від 9 жовтня, передають Українські Новини.

Зокрема, план передбачає до 2023 року заміну в переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників посади "вожатий" на "вихователь", "вихователька".

Планом також передбачено створення регіональними держадміністраціями в 2020-2022 роках міжшкільних ресурсних центрів, що забезпечують викладання предмета "Захист України".

Крім того, передбачено реалізацію проєктів і заходів, спрямованих на підвищення престижу військової служби та популяризацію стандартів НАТО.

План також передбачає поширення соціальної реклами, спрямованої на консолідацію суспільства навколо захисту України, популяризацію військової служби, утвердження наступності традицій борців за незалежність України, донесення правдивої інформації про роль Збройних сил на сході України, інших військових формувань, створених відповідно до законів України, у забезпеченні миру і стабільності в Україні та світі.

Як повідомляли Українські новини, з 15 жовтня у частини українських школярів розпочнуться осінні канікули.

Також раніше повідомлялося, що неповнолітні дівчата танцювали тверк біля меморіалу загиблим воїнам АТО.

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