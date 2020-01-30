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30 січня 2020, четвер, 08:25 4
Суспільство 2020-01-30T08:25:01+02:00
Українські Новини
Мінкульт виділив націоналістам половину бюджету на молодіжні організації

Мінкульт виділив націоналістам половину бюджету на молодіжні організації

Тетяна Зотова
Міністерство культури України, Мінкультури України, націоналісти, Бюджет, фінансування, патріотизм, Володимир Бородянський
Націоналісти отримали близько половини бюджету молодіжних організацій від Мінкульту. Фото: Flickr
Націоналісти отримали близько половини бюджету молодіжних організацій від Мінкульту. Фото: Flickr

Міністерство культури розподілило гроші на молодіжні та дитячі організаціїї і майже половину бюджетних коштів отримали ультраправі і націоналісти, інформує портал strana.ua.

28 січня відбулося засідання конкурсної комісії при Міністерстві культури, молоді і спорту, яка розподіляла 20 млн гривень з бюджету серед 165 проектів молодіжних і дитячих громадських організацій.

В результаті конкурсу кошти були розподілені на користь організацій націоналістичної ("націонал-патріотичної") спрямованості, включаючи і ультраправих радикалів.

Ці організації отримали від профільного міністерства в цілому близько 8 млн грн (майже половину з усіх виділених бюджетних коштів).

Інформація про переможців та суми бюджетного фінансування вже опублікована на сайті Мінкультури, молоді та спорту, але наказ ще повинен підписати міністр Володимир Бородянський.

В результаті конкурсу бюджетні кошти отримала, зокрема, юридична особа з пулу ультраправого угрупування "С14" - організація "Освітня асамблея" (співзасновник - керівник С14 Євген Карась). У черзі на фінансування присутній "Національний центр правозахисту", який очолює Денис Поліщук, соратник Карася по С14, обвинувачений у вбивстві письменника і журналіста Олеся Бузини. У рейтингу проектів він зайняв 83 місце, але навпроти проекту сума фінансування поки не вказана.

Також були профінансовані проекти і інших націоналістичних організацій. Серед найбільш відомих: СУМ (Спілка Української Молоді) в Україні, "Молодий Народний Рух", "Молодіжний Націоналістичний Конгрес", "Сокіл свободи" і т.і.

Ці та інші близькі за своєю ідеологічною і політичної спрямованістю організації раніше вже отримували бюджетне фінансування від Міністерства культури, молоді і спорту. У тому числі в рамках іншого конкурсу-проектів національно-патріотичного виховання на 2020  рік, який проходив в кінці грудня 2019 року.

Частину бюджетного фінансування отримали різні молодіжні організації, частина з яких очолюється або пов'язана з чиновниками і народними депутатами, в тому числі і зі "Слуги народу".

Наприклад, організація "Совість и надія України" (очолював нардеп Володимир Крейденко, "Слуга Народу"), "Національний альянс" (засновник - нардеп Ігор Гузь, раніше був у "Народному фронті"). При цьому багато хто з цих організацій або афілійованих з ними структур вже отримують державний кошт за статтею національно-патріотичне виховання, а також безпосередньо з державного та місцевих бюджетів - під їхню діяльність.

Цю інформацію репортерам підтвердила одна з організацій, яка брала участь в конкурсі - "Студреспубліка" (їй у фінансуванні відмовили).

"Більшість, тобто контроль в конкурсній комісії, затвердженої наказом міністра Бородянського, - у чиновників цього міністерства, депутатів і представників націоналістичних організацій, без чиїх "об'єктивних" оцінок забезпечити такий результат було б неможливо", - вважають в "Студреспубліці".

Максимальна сума, на яку може претендувати громадська організація для проведення одного проекту - 500 тисяч гривень, але одна організація може подавати на конкурс кілька проектів. Правда, як правило, фінансують їх не на повну заявлену організацією суму.

"Цікаво, що YouTube-трансляція засідання конкурсної комісії, як це зазвичай було раніше, в режимі он-лайн не проводилася - під смішним, особливо для органу влади, покликаного працювати з молоддю, приводом, що нібито не було інтернету. Точніше, трансляція спочатку почалася , а потім відключилася. Вже постфактум уривки запису засідання додали на канал Міністерства", - повідомили репортерам в "Студреспубліці".

У організацій-учасниць є тиждень на оскарження результатів.

За інформацією порталу, ряд організацій, серед яких і "Студреспубліка", готують запит на керівництво міністерства і держави на перегляд результатів конкурсу (юридично - це, на їхню думку, нескладно). Вони вважають, що конкурс проектів молодіжних і дитячих громадських організацій було проведено з порушеннями закону і він був ідеологічно заангажованим.

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