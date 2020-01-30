Мінкульт виділив націоналістам половину бюджету на молодіжні організації

Міністерство культури розподілило гроші на молодіжні та дитячі організаціїї і майже половину бюджетних коштів отримали ультраправі і націоналісти, інформує портал strana.ua.

28 січня відбулося засідання конкурсної комісії при Міністерстві культури, молоді і спорту, яка розподіляла 20 млн гривень з бюджету серед 165 проектів молодіжних і дитячих громадських організацій.

В результаті конкурсу кошти були розподілені на користь організацій націоналістичної ("націонал-патріотичної") спрямованості, включаючи і ультраправих радикалів.

Ці організації отримали від профільного міністерства в цілому близько 8 млн грн (майже половину з усіх виділених бюджетних коштів).

Інформація про переможців та суми бюджетного фінансування вже опублікована на сайті Мінкультури, молоді та спорту, але наказ ще повинен підписати міністр Володимир Бородянський.

В результаті конкурсу бюджетні кошти отримала, зокрема, юридична особа з пулу ультраправого угрупування "С14" - організація "Освітня асамблея" (співзасновник - керівник С14 Євген Карась). У черзі на фінансування присутній "Національний центр правозахисту", який очолює Денис Поліщук, соратник Карася по С14, обвинувачений у вбивстві письменника і журналіста Олеся Бузини. У рейтингу проектів він зайняв 83 місце, але навпроти проекту сума фінансування поки не вказана.

Також були профінансовані проекти і інших націоналістичних організацій. Серед найбільш відомих: СУМ (Спілка Української Молоді) в Україні, "Молодий Народний Рух", "Молодіжний Націоналістичний Конгрес", "Сокіл свободи" і т.і.

Ці та інші близькі за своєю ідеологічною і політичної спрямованістю організації раніше вже отримували бюджетне фінансування від Міністерства культури, молоді і спорту. У тому числі в рамках іншого конкурсу-проектів національно-патріотичного виховання на 2020 рік, який проходив в кінці грудня 2019 року.

Частину бюджетного фінансування отримали різні молодіжні організації, частина з яких очолюється або пов'язана з чиновниками і народними депутатами, в тому числі і зі "Слуги народу".

Наприклад, організація "Совість и надія України" (очолював нардеп Володимир Крейденко, "Слуга Народу"), "Національний альянс" (засновник - нардеп Ігор Гузь, раніше був у "Народному фронті"). При цьому багато хто з цих організацій або афілійованих з ними структур вже отримують державний кошт за статтею національно-патріотичне виховання, а також безпосередньо з державного та місцевих бюджетів - під їхню діяльність.

Цю інформацію репортерам підтвердила одна з організацій, яка брала участь в конкурсі - "Студреспубліка" (їй у фінансуванні відмовили).

"Більшість, тобто контроль в конкурсній комісії, затвердженої наказом міністра Бородянського, - у чиновників цього міністерства, депутатів і представників націоналістичних організацій, без чиїх "об'єктивних" оцінок забезпечити такий результат було б неможливо", - вважають в "Студреспубліці".

Максимальна сума, на яку може претендувати громадська організація для проведення одного проекту - 500 тисяч гривень, але одна організація може подавати на конкурс кілька проектів. Правда, як правило, фінансують їх не на повну заявлену організацією суму.

"Цікаво, що YouTube-трансляція засідання конкурсної комісії, як це зазвичай було раніше, в режимі он-лайн не проводилася - під смішним, особливо для органу влади, покликаного працювати з молоддю, приводом, що нібито не було інтернету. Точніше, трансляція спочатку почалася , а потім відключилася. Вже постфактум уривки запису засідання додали на канал Міністерства", - повідомили репортерам в "Студреспубліці".

У організацій-учасниць є тиждень на оскарження результатів.

За інформацією порталу, ряд організацій, серед яких і "Студреспубліка", готують запит на керівництво міністерства і держави на перегляд результатів конкурсу (юридично - це, на їхню думку, нескладно). Вони вважають, що конкурс проектів молодіжних і дитячих громадських організацій було проведено з порушеннями закону і він був ідеологічно заангажованим.