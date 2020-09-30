підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
30 вересня 2020, середа, 13:28 13
Силові структури 2020-09-30T15:15:02+03:00
Українські Новини
Неповнолітні дівчата танцювали тверк біля меморіалу загиблим воїнам АТО. Поліція склала адмінпротоколи

Неповнолітні дівчата танцювали тверк біля меморіалу загиблим воїнам АТО. Поліція склала адмінпротоколи

Александр Савич
підлітки, Меморіальний центр Голокосту

Поліція склала адміністративні протоколи дівчатам, які танцювали тверк біля меморіалу загиблим воїнам антитерористичної операції (АТО) в Чернігівській області.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції Чернігівської області, в той час, як в Києві відбувся Марш пам'яті жертв Бабиного Яру. передають Українські Новини.

"29 вересня в ході моніторингу соціальних мереж поліційні Талалаївського відділення поліції виявили хуліганські дії чотирьох школярок біля меморіалу загиблим воїнам АТО. Він знаходиться на вулиці Центральній в райцентрі", - сказано в ньому.

Зазначається, що поліція оперативно відреагувала на побачене і встановила особи причетних до хуліганства.

На двох 16-річних учениць місцевої школи інспектор ювенальної превенції склав адміністративні протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Ще двом дівчатам виповнилося по 13 років, тому за їх дії будуть відповідати батьки.

На них складено адміністративні протоколи за статтею 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП.

Усі складені адмінматеріали поліція направила в Талалаївського районного суду для прийняття рішення.

Поліційний з ювенальної превенції вже провів профілактичну роботу як з адміністрацією школи, де вчаться дівчата, так і з учнями.

Крім цього, закладу направлено подання про проведення подальших профілактичних заходів.

Начальник Талалаївського райвідділу поліції Андрій Водолазкін зустрівся з головою ГО "Талалаївський союз учасників АТО"

Після обговорення прикрої ситуації вони також запланували зустріч з педколективом і проведення додаткових класних годин для патріотичного виховання молодого покоління.

В одному з Telegram-каналів з'явилося відео, де 4 дівчат танцювали тверк біля меморіалу загиблим воїнам АТО.

Як повідомляли Українські новини, раніше Зеленський закликав правоохоронців розслідувати акт наруги над скульптурою в музеї Голодомору.

Також в березні 2 українки надряпали свої імена на фресці Рафаеля у Ватикані.

Більше новин про: підлітки Меморіальний центр Голокосту "Бабин яр" Бабин Яр

Зеленський звільнив Фокіна
У Києві майже вдвічі впала захворюваність на коронавірус, попри антирекорд в Україні
Новини
Нацполіція відмовилася допитати Байдена у справі Шокіна 14:46
Кабмін встановив можливість компенсації за послуги "муніципальної няні" 14:44
Дружина міністра культури гуляє в лісі в чоботях за $1500 14:33
ТВК опублікувала остаточний список кандидатів у мери Житомира 14:29
У Київській області 143 нових випадки коронавірусу 14:26
більше новин
"Україна – не банкомат", – Деркач запропонував Заходу повернути 13 млрд дол. та забрати назад "соросят" 17:40
Партія "За Майбутнє" лідирує на Київщині, - результати соцопитування 12:29
Буксирна компанія "Аксон Шиппінг" виступила з заявою про недобросовісну конкуренцію та чорний піар проти себе 15:30
Глава Южненського АПМУ Широков перевищив повноваження, дозволивши працювати буксиру "Витязь", - ЗМІ 17:04
Голова ДніпрОДА Бондаренко і голова облради Олійник водять за ніс Президента, - ЗМІ 13:47
більше новин
Партія "За Майбутнє" лідирує на Київщині, - результати соцопитування 12:29
Ірина Констанкевич: "слуги" назвали умову розвитку молочного ринку - самогоноваріння! 19:06 Думка
Анжела Печенізька. Скріншот: YouTube/Українські Новини
ДТП з тещею Притули: потерпіла перенесла 8 операцій 17:38
У "Слузі народу" пропонують Раді дозволити громадянам самогоноваріння для власних потреб 17:15
Нацбанк знову знизив гривню. Офіційний курс валют на вівторок 05:15
більше новин
ОПЗЖ лідирує на виборах до Харківської облради, - опитування
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok