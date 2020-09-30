Неповнолітні дівчата танцювали тверк біля меморіалу загиблим воїнам АТО. Поліція склала адмінпротоколи

Поліція склала адміністративні протоколи дівчатам, які танцювали тверк біля меморіалу загиблим воїнам антитерористичної операції (АТО) в Чернігівській області.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції Чернігівської області, в той час, як в Києві відбувся Марш пам'яті жертв Бабиного Яру. передають Українські Новини.

"29 вересня в ході моніторингу соціальних мереж поліційні Талалаївського відділення поліції виявили хуліганські дії чотирьох школярок біля меморіалу загиблим воїнам АТО. Він знаходиться на вулиці Центральній в райцентрі", - сказано в ньому.

Зазначається, що поліція оперативно відреагувала на побачене і встановила особи причетних до хуліганства.

На двох 16-річних учениць місцевої школи інспектор ювенальної превенції склав адміністративні протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Ще двом дівчатам виповнилося по 13 років, тому за їх дії будуть відповідати батьки.

На них складено адміністративні протоколи за статтею 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП.

Усі складені адмінматеріали поліція направила в Талалаївського районного суду для прийняття рішення.

Поліційний з ювенальної превенції вже провів профілактичну роботу як з адміністрацією школи, де вчаться дівчата, так і з учнями.

Крім цього, закладу направлено подання про проведення подальших профілактичних заходів.

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Після обговорення прикрої ситуації вони також запланували зустріч з педколективом і проведення додаткових класних годин для патріотичного виховання молодого покоління.

В одному з Telegram-каналів з'явилося відео, де 4 дівчат танцювали тверк біля меморіалу загиблим воїнам АТО.

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