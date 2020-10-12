Якщо я не зможу закінчити війну, значить, потрібно, щоб прийшла інша людина, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий буде визнати свою невдачу, якщо не зможе припинити війну з Росією після того, як Президент Володимир Зеленський збирався подумати про другий президентський термін . Про це він заявив під час інтерв'ю ведучому програми HardTalk Стівену Сакуру, передає "ВВС News Україна".

Так, за словами Зеленського, він все ще вірить в те, що Москва поверне захоплені території.

"Я вірю в це. В іншому випадку я б не йшов у президенти України. Це дуже складно, і тут нам потрібна допомога всього світу, це правда. Але я не втрачаю цю віру", - сказав він.

Також Зеленський сказав що зізнається народу в провалі, якщо мир не наступить.

"Це не проблема для мене. Я відразу говорив, що я не чіпляюся ні за рейтинги, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить, потрібно, щоб прийшов інший чоловік, який здатний закінчити цю трагічну історію між нашими країнами", - заявив Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, 12 жовтня президент Польщі Анджей Дуда прилетить в Україну з офіційним візитом.

Тим часом Фокін не бачить жодних підтверджень того, що на Донбасі ведеться війна між Росією та Україною.

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