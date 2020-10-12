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12 жовтня 2020, понеділок, 13:21 8
Президент 2020-10-12T13:38:21+03:00
Українські Новини
Якщо я не зможу закінчити війну, значить, потрібно, щоб прийшла інша людина, - Зеленський

Якщо я не зможу закінчити війну, значить, потрібно, щоб прийшла інша людина, - Зеленський

Анна Рудык
Президент України, Володимир Зеленський, війна на Донбасі, Росія-Україна, президент Зеленський
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий буде визнати свою невдачу, якщо не зможе припинити війну з Росією після того, як Президент Володимир Зеленський збирався подумати про другий президентський термін. Про це він заявив під час інтерв'ю ведучому програми HardTalk Стівену Сакуру, передає "ВВС News Україна".

Так, за словами Зеленського, він все ще вірить в те, що Москва поверне захоплені території.

"Я вірю в це. В іншому випадку я б не йшов у президенти України. Це дуже складно, і тут нам потрібна допомога всього світу, це правда. Але я не втрачаю цю віру", - сказав він.

Також Зеленський сказав що зізнається народу в провалі, якщо мир не наступить.

"Це не проблема для мене. Я відразу говорив, що я не чіпляюся ні за рейтинги, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить, потрібно, щоб прийшов інший чоловік, який здатний закінчити цю трагічну історію між нашими країнами", - заявив Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, 12 жовтня президент Польщі Анджей Дуда прилетить в Україну з офіційним візитом.

Тим часом Фокін не бачить жодних підтверджень того, що на Донбасі ведеться війна між Росією та Україною.

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