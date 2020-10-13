МОЗ за добу збільшив на 42,7% кількість ПЛР-тестів на COVID-19

12 жовтня була проведено 28 353 дослідження на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 42,7% більше в порівнянні з попередньою добою , і 22 852 дослідження методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу, що в 11, 2 разів більше в порівнянні з 11 жовтня.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу загалом було проведено 51 205 тестувань, з них 28 353 дослідження методом ПЛР, а також 22 852 - методом ІФА", — сказав він.

Загалом з початку року було проведено 2 630 988 досліджень на коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

До вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я станом на ранок 13 жовтня надійшло 5 391 повідомлення про підозру на коронавірусну інфекцію, а з початку 2020 року - 339 104 повідомлення про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів виділив 100 млн гривень на проведення тестування на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) в приватних лабораторіях коштом держбюджету.

Тим часом за результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, Київ переведений з "жовтої зони" епідемічної небезпеки в "помаранчеву", Суми - з "помаранчевої" в "червону", також в "червоній зоні" залишився Канів (Черкаська область).

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