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13 жовтня 2020, вівторок, 09:57 8
Економіка 2020-10-13T10:19:07+03:00
Українські Новини
В аеропорту Сікорського розповіли, на скільки скоротився пасажиропотік у 2020

В аеропорту Сікорського розповіли, на скільки скоротився пасажиропотік у 2020

Ольга Фандорина
аеропорт
Аеропорт
Аеропорт "Київ", Жуляни. Фото: udp.ua

Слідом за інформацією про те, що  пасажиропотік в аеропорту "Бориспіль" за 8 місяців скоротився на 64,9%, в січні-вересні 2020 року міжнародний аеропорт "Київ" імені Ігоря Сікорського скоротив пасажиропотік на 70,1% до 600,6 тис. пасажирів в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Про це йдеться в повідомленні аеропорту, передають Українські Новини.

Кількість пасажирів, обслужених на міжнародних рейсах, становила 589,5 тис., на внутрішніх рейсах - 11,1 тис. пасажирів.

Кількість рейсів в січні-вересні скоротилася на 53,9% до 9 800 на приліт і виліт порівняно з аналогічним періодом 2019 року, з них міжнародних рейсів - 7 820 внутрішніх - 1 980.

У вересні 2020 аеропорт обслужив 51,1 тис. пасажирів, що на 66,8% менше, ніж у вересні 2019 роки (на міжнародних рейсах - 49,1 тис., на внутрішніх рейсах - 2 тис.).

Кількість рейсів у вересні становила 1 285, що на 19,7% менше від аналогічного періоду 2019 року, з них міжнародних рейсів - 945, внутрішніх - 340.

Найбільш популярними міжнародними напрямками в вересні 2020 року було Варшава (Польща), Тіват (Чорногорія), Лондон (Велика Британія), Даламан, Бодрум (Туреччина), Біллунн (Данія), Берлін (Німеччина), внутрішні - Запоріжжя, Дніпро, Харків.

Як повідомляли Українські новини, в аеропортах "Бориспіль" та "Київ"  проводять тести на коронавірус.

Раніше повідомлялося про те, що в аеропорту "Львів" пасажири, які прилетіли з інших країн, можуть пройти ПЛР-тест на коронавірус.

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