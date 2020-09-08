Аеропорт "Бориспіль" за 8 місяців скоротив пасажиропотік на 64,9% до 3,5 млн пасажирів

У січні-серпні 2020 року міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київська область) скоротив пасажиропотік порівняно з аналогічним періодом 2019 року на 64,9%, або на 6,5 млн пасажирів, до 3,5 млн пасажирів, тоді як дівчина в "Борисполі" відкрила аварійний вихід в літаку і вийшла погуляти по крилу .

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба аеропорту.

Пасажиропотік на міжнародному напрямку скоротився на 65,3% до 3,2 млн пасажирів, на внутрішньому — на 59,1% до 300,1 тис. пасажирів.

Кількість рейсів за вказаний період скоротилося на 58%, або на 42 332, до 30 646 рейсів (міжнародних — 26 000, внутрішніх — 4 646).

У серпні 2020 року аеропорт скоротив пасажиропотік на 60,2% до 656 тис. пасажирів порівняно з серпнем 2019 року.

При цьому кількість рейсів скоротилася на 51,9% до 5 276 рейсів.

Як повідомляли Українські новини, Зеленський при посадці в полтавському аеропорту подумав, що це остання поїздка в його житті.

Також в аеропортах "Бориспіль" та "Київ" проводять ПЛР-тести на COVID-19.

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