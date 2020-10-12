Бойовики стріляли з гранатометів і стрілецької зброї. За добу чотири порушення режиму "тиші"

Минулої доби, 11 жовтня, бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС), втрат серед українських військовослужбовців немає, провокуючи ЗСУ чергами зі стрілецької зброї .

Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"За минулу добу, 11 жовтня, в районах відповідальності наших підрозділів зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ", - сказано в ньому.

Так, поблизу населеного пункту Мар'їнка противник вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а неподалік майорських і Зайцеве - зі стрілецької зброї.

Крім того, вогнева активність бойовиків зі стрілецької зброї та автоматичного станкового гранатомета зафіксована в районі населеного пункту Ломакине.

З початку поточної доби, 12 жовтня, противник зробив кілька неприцільних пострілів з ручного протитанкового гранатомета і підствольного гранатомета в районі Авдіївки.

Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає.

Як повідомляли Українськi Новини, 10 жовтня бойовики 1 раз порушили режим припинення вогню в зоні ООС, втрат не було.

Раніше бойовики 1 раз порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) 7 жовтня, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Крім того, 8 жовтня бойовики на Донбасі три рази порушили режим припинення вогню в зоні ООС.

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