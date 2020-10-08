Бойовики порушили "режим тиші" 7 жовтня

Бойовики 1 раз порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) 7 жовтня, втрат серед українських військовослужбовців немає. Про це сказано в повідомленні пресцентру штабу ООС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. "За минулу добу, 7 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації... Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було", — сказано в ньому. Так, біля населеного пункту Водяне зафіксовано застосування противником стрілецької зброї. При цьому українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували. Вказується, що за минулу добу військовослужбовці Збройних Сил спільно з пожежниками ДСНС ліквідували пожежі поблизу населених пунктів Майорське, Хутір Вольний, Станиця Луганська, Луганське та Попасна. Триває ліквідація локалізованих осередків загорянь неподалік Болотене і Катеринівки. З початку поточної доби по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції залишається стабільною і повністю контрольованою. Як повідомляли Українськi Новини, 3 жовтня бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню в зоні ООС, втрат серед військових не було. У понеділок бойовики стріляли з гранатометів. За добу режим "тиші" порушений чотири рази.