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08 жовтня 2020, четвер, 09:44 6
Силові структури 2020-10-08T11:45:03+03:00
Українські Новини
Бойовики порушили "режим тиші" 7 жовтня

Бойовики порушили "режим тиші" 7 жовтня

Ольга Фандорина
ООС, Ситуація в зоні ООС, обстріли на Донбасі, Ситуація на Сході, режим припинення вогню на Донбасі
Обстріли на Донбасі. Фото: штаб ООС
Обстріли на Донбасі. Фото: штаб ООС

Бойовики 1 раз порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) 7 жовтня, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це сказано в повідомленні пресцентру штабу ООС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"За минулу добу, 7 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації... Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було", — сказано в ньому.

Так, біля населеного пункту Водяне зафіксовано застосування противником стрілецької зброї.

При цьому українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.

Вказується, що за минулу добу військовослужбовці Збройних Сил спільно з пожежниками ДСНС ліквідували пожежі поблизу населених пунктів Майорське, Хутір Вольний, Станиця Луганська, Луганське та Попасна.

Триває ліквідація локалізованих осередків загорянь неподалік Болотене і Катеринівки.

З початку поточної доби по всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Порушень не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції залишається стабільною і повністю контрольованою.

Як повідомляли Українськi Новини, 3 жовтня бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню в зоні ООС, втрат серед військових не було.

У понеділок бойовики стріляли з гранатометів. За добу режим "тиші" порушений чотири рази.

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