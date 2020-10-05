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05 жовтня 2020, понеділок, 15:49 338
Суспільство 2020-10-05T17:30:02+03:00
Українські Новини
Вболівальники у Києві зможуть відвідати матчі збірної з Німеччиною та Іспанією, — мер Кличко

Вболівальники у Києві зможуть відвідати матчі збірної з Німеччиною та Іспанією, — мер Кличко

Кира Молчанова
Футбол, Віталій Кличко, Київ, Збірна України
Віталій Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Віталій Кличко. Фото: kiev.klichko.org

У столиці дозволили проводити міжнародні матчі з футболу за присутності 30% глядачів.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції.

"Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення, на яке очікували і українські футболісти, і вболівальники. Київ погодився із пропозицією Української асоціації футболу щодо проведення міжнародних матчів під егідою УЄФА за присутності на трибунах вболівальників. Місця на стадіонах можна буде заповнювати на 30 відсотків. Підкреслю: це стосується тільки міжнародних матчів", - повідомив Кличко.

Із дотриманням протиепідемічних вимог та правил дозволили часткове залучення вболівальників на наступні матчі:

9 жовтня на стадіоні "Оболонь" кваліфікаційний раунд Чемпіонату Європи серед молодіжних команд між збірними України та Румунії. 10 жовтня на "Олімпійському" зустрінуться збірні України і Німеччини. Це буде матч Ліги націй УЄФА. А також 13 жовтня – теж на "Олімпійському" - вийдуть на поле національні збірні України та Іспанії.

"Тож будемо чекати, вболівати і дотримуватися правил безпеки на стадіонах", - наголосив Кличко.

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