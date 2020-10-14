IT-лікар, телехірургія і космогеолог: в Україні назвали професії майбутнього

В майбутньому серед найбільш затребуваних спеціальностей будуть фахівець з робототехніки, космогеолог, IT-лікар і нейропсихолог у той час, як стали відомі три професійні сфери, де працівники задоволені своєю роботою. Як пише "Сегодня", про це йдеться в проєкті Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 роки, яку опублікувало Міністерство освіти і науки. Найбільш затребувані спеціальності в майбутньому : Технології майбутнього: архітектор територій, фахівець з робототехніки, інженер-проєктувальник різного профілю, фахівець з 3D-друку, розробник, диспетчер безпілотників, космогеолог. IT і дані: проєктувальник "розумного середовища", "розумних будинків", програміст, аналітик даних, аналітик, фахівець з кібербезпеки, розробник блокчейн-технологій, AR\/VR-розробник, фахівець по цифровому контенту, цифровий лінгвіст. Екологізація виробництва і життя: екоаналітік в будівництві, фахівець з альтернативної енергетики, біоетики, ресайклінг-дизайнер, фахівець з сіті-фермерства. Здоров'я людини: біогенетиком, біоінженер, біоінформатика, біофармакології, Телехірургія, IT-лікар, медична сестра, фізіотерапевт, нейропсихолог. Як повідомляли Українські Новини, МОН опублікувало список найпопулярніших спеціальностей і ВНЗ серед абітурієнтів. Крім того, що робити, якщо не взяли на роботу через вік.