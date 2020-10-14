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14 жовтня 2020, середа, 06:15 8
Суспільство 2020-10-14T07:15:04+03:00
Українські Новини
IT-лікар, телехірургія і космогеолог: в Україні назвали професії майбутнього

IT-лікар, телехірургія і космогеолог: в Україні назвали професії майбутнього

Валерия Драгомирова
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Работа. Фото: pixabay
Работа. Фото: pixabay

В майбутньому серед найбільш затребуваних спеціальностей будуть фахівець з робототехніки, космогеолог, IT-лікар і нейропсихолог у той час, як стали відомі три професійні сфери, де працівники задоволені своєю роботою

Як пише "Сегодня", про це йдеться в проєкті Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 роки, яку опублікувало Міністерство освіти і науки.

Найбільш затребувані спеціальності в майбутньому :

  • Технології майбутнього: архітектор територій, фахівець з робототехніки, інженер-проєктувальник різного профілю, фахівець з 3D-друку, розробник, диспетчер безпілотників, космогеолог.
  • IT і дані:  проєктувальник "розумного середовища", "розумних будинків", програміст, аналітик даних, аналітик, фахівець з кібербезпеки, розробник блокчейн-технологій, AR/VR-розробник, фахівець по цифровому контенту, цифровий лінгвіст.
  • Екологізація виробництва і життя:  екоаналітік в будівництві, фахівець з альтернативної енергетики, біоетики, ресайклінг-дизайнер, фахівець з сіті-фермерства.
  • Здоров'я людини:  біогенетиком, біоінженер, біоінформатика, біофармакології, Телехірургія, IT-лікар, медична сестра, фізіотерапевт, нейропсихолог.

Як повідомляли Українські Новини, МОН опублікувало список найпопулярніших спеціальностей і ВНЗ  серед абітурієнтів. 

Крім того, що робити, якщо не взяли на роботу через вік

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