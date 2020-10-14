IT-лікар, телехірургія і космогеолог: в Україні назвали професії майбутнього

Лікар розповіла, як виснажені хворі у київських лікарнях знімають з себе маску з киснем, щоб померти 10:41

Комісію за розрахунки платіжними картами можуть зменшити в 5-6 разів, — законопроект 10:37

У ліцеї під Києвом, де помер директор, виявили 10 вчителів з COVID-19. І вирішили продовжити навчання 11:21

Бути доступними для кожного вінничанина під час карантину, - кандидат в мери Вінниці Сергій Кудлаєнко запровадив безконтактні агітаційні призми 10:35