ТОП-3 профсфери, де працівники задоволені своєю роботою

Більшість респондентів (54%) на прохання оцінити свою роботу відповіли, що так чи інакше задоволені нею: хтось бачить певні недоліки, але в цілому радий від того, що має, а хтось навіть може сказати, що обожнює свою роботу . Про це свідчить опитування, проведене серед користувачів порталу grc.ua

А ось 17% опитаних відчувають до роботи швидше негативний спектр емоції від ненависті до все більшого невдоволення.

При цьому серед тих, хто позитивно (оцінки 4 і 5) характеризував своє ставлення до поточного заняття, найбільше представників професій "ІТ, телеком" (11%), "Бухгалтерія" (10%), "Наука, освіта", "Продажі" і "Топменеджмент" (по 8%).



А ось найбільш негативно (оцінки 0,1 і 2) про свою роботу часто відгукувалися представники профсфер "Адмін. персонал" (22%), "Робочий персонал" (13%) і "Консультування" (9%). Деталізація оцінок респондентів в розрізі профсфер підтверджують цю картину: задоволеними себе почувають бухгалтери, фахівці з продажу та IT-шники.

Професії, які подобаються. Інфографіка: grc.ua

Серед тих, хто не хотів би змінювати діяльність, найчастіше фігурують відповіді представників профсфер (ТОП-3):

● "ІТ, телеком" - 15%;

● "Маркетинг" - 12%;

● "Бухгалтерія", "Наука і освіта", "Топменеджмент" - по 8%.



А ось ті, хто був би не проти почати професійну діяльність спочатку, найчастіше як бажані профсфери вказували такі (ТОП-5):

● "Мистецтво, медіа" - 14%;

● "ІТ, телеком" - 13%;

● "Туризм, ресторани" - 10%;

● "Медицина"/"Маркетинг"/"Юриспруденція" - по 9%;

● "Наука, освіта" - 8%.

Моя нинішня робота. Інфографіка: grc.ua

Як повідомляли Українські Новини, на ринку праці куди більш мають попит молоді фахівці, а тих, кому за 45, навіть на співбесіди не запрошують – що робити, якщо в роботі відмовили на підставі віку.

Тим часом в МОН оприлюднили топ-10 спеціальностей за кількістю поданих заяв абітурієнтів в цьому році.

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