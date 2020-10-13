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13 жовтня 2020, вівторок, 05:10 11
Lifestyle 2020-10-13T09:45:04+03:00
Українські Новини
Трьом знакам зодіаку сьогодні пощастить у всіх справах, - астролог

Трьом знакам зодіаку сьогодні пощастить у всіх справах, - астролог

Елена Новикова
Гороскоп, Гороскоп на кожний день, Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні. Фото: pixabay
Гороскоп на сьогодні. Фото: pixabay

За гороскопом на сьогодні у Близнюків, Дів і Водоліїв буде вдалий день після того, як в понеділок Овнів, Львів і Скорпіонів супроводжували труднощі в справах. Про астрологічний прогноз для представників цих знаків зодіаку, розкажуть Українські Новини.

Близнюки

У вівторок Близнюки будуть сповнені енергії і сил. Зірки запевняють, що в цей день можна сміливо будувати плани на майбутнє і не боятися сміливих рішень. Вірогідні деякі грошові надходження. В цей день також можуть статися знайомства з людьми, які надалі відіграють значну роль.

Діви

У понеділок у Дів настане сприятливий період для розв'язання питань, які раніше не вдавалося довести до кінця. Перед представниками знаку відкриються нові можливості, які допоможуть домогтися свого без особливих зусиль. У цей період ви будете активні і сміливо налагоджувати контакти, відновлюйте стосунки, які з якихось причин зайшли в глухий кут.

Водолій

У цей день удача буде на боці Водоліїв, можна розраховувати на успіх у багатьох починаннях. Понеділок буде насичений різноманітними подіями, принесе позитивні емоції. Енергія і вміння залучити на свою сторону потрібних людей принесуть представникам знаку користь і сприятливо позначаться на результатах діяльності. Також в понеділок можна дозволити собі покупки і заплановані великі придбання.

Як повідомляли Українські Новини, астролог Павло Глоба розповів,  що чекає всіх знаків зодіаку в жовтні.

Раніше повідомлялося про те,  які астрономічні явища очікуються в жовтні.

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