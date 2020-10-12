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  • У трьох знаків зодіаку сьогодні можливі труднощі в справах, - астролог
12 жовтня 2020, понеділок, 05:10 5
Lifestyle 2020-10-12T09:15:02+03:00
Українські Новини
У трьох знаків зодіаку сьогодні можливі труднощі в справах, - астролог

У трьох знаків зодіаку сьогодні можливі труднощі в справах, - астролог

Елена Новикова
Гороскоп на кожний день, Гороскоп на сьогодні, горосокоп
Гороскоп на сьогодні. Фото: geocaching.com
Гороскоп на сьогодні. Фото: geocaching.com

За гороскопом на сьогодні, 12 жовтня, Овни, Леви і Скорпіони зіткнуться з труднощами в справах. Детальніше про астрологічний прогноз для представників цих знаків зодіаку в понеділок, розкажуть Українські Новини.

Овен

Овнів чекає складний день, протягом якого в справах будуть виникати перешкоди. В цей час зірки радять не квапити події, інакше може абсолютно не порадувати. У цей день постарайтеся підтримувати в собі позитивний настрій, тоді зможете змінити ситуацію на краще. Вечір проведіть у колі близьких або друзів.

Лев

З самого ранку у Левів можуть виникати спірні ситуації, не все буде складатися гладко в спілкуванні з близькими. Обставини протягом дня можуть стрімко змінюватися і виходити з-під контролю. Зірки запевняють, що будь-які необдумані дії стануть приводом понервувати. Також в цей період не допускайте загострення протиріч з другою половинкою, адже це може негативно відбитися на ваших взаєминах в майбутньому.

Скорпіон

Цей день буде складним і невдалим для початку нових проєктів і втілення в життя важливих ідей. Обставини в найневідповідніший момент складуться не на користь Скорпіонів, через що їх настрій різко погіршиться. Однак зірки радять не впадати у відчай і не падати духом, адже сильний характер представників знаку внаслідок чого допоможе подолати багато перешкод. Після полудня будь-які покупки робіть обдумано. Витрати не завжди можуть бути виправданими.

Як повідомляли Українські Новини, астролог Павло Глоба розповів,  що чекає всіх знаків зодіаку в жовтні.

Раніше повідомлялося про те, які астрономічні явища очікуються в жовтні.

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