Овнам не можна втрачати контроль над собою, а Водоліїв чекає несподіваний подарунок, - гороскоп від Глоби на сьогодні

Овнам не можна втрачати контроль над собою, а Водоліїв чекає несподіваний подарунок, - гороскоп від Глоби на с

Сьогодні, 12 жовтня, астролог Павло Глоба прогнозує спокійний і приємний день. Детальніше про те, що чекає представників всіх знаків зодіаку в понеділок, 12 жовтня, розповів Глоба .

Овен

У понеділок бажано не втрачати над собою контроль, щоб не потрапити в ситуацію, яка витягне з Овнів дуже багато сил і енергії.

Телець

У відносинах з іншими у Тельців буде непереборне бажання відстоювати свою позицію. Скористайтеся цим в доречних ситуаціях.

Близнюки

Прийшов сприятливий час, щоб планувати подорож або відпочинок. Є шанси, що вдасться забронювати квитки за дуже вигідною ціною.

Рак

У Раків прийшов ідеальний час для амурних справ. Самотні представники знаку можуть сміливо вирушати на романтичне побачення. Зірки сприяти новим знайомствам.

Лев

Сприятливий час для зміни іміджу - можна відвідати перукарю, розібрати речі в гардеробі. Левам зірки рекомендують за вирішення фінансових питань в понеділок не братися.

Діва

Відкиньте ліньки і беріться за справи - сміливо починайте нове і рішуче крокуйте до виконання своїх мрій і задумів.

Терези

Час вдалий для покупок, переїзду, фінансових операцій, оновлень і змін. Можете сміливо братися за нове - справи, роботу, відносини.

Скорпіон

День буде вдалим для Скорпіонів, які мають творчі професії і хобі. Можливий потужний приплив натхнення, який дозволить доробити роботу, яку відкладали в ящик не один день.

Стрілець

Нічого не бійтеся, якщо хочете досягти успіху, а цей день додасть рішучості. Швидше за все в понеділок Стрільцям легко вдаватиметься тверезе мислення, допоможе чітко сформулювати свої цілі і завдання.

Козеріг

Зірки рекомендують провести трохи часу в тиші і роздумах. Так Козероги зможуть відновити сили і прийняти рішення, необхідні для поліпшення становища і життя. Корисно зайнятися медитацією, яка стане ключем до хорошого настрою.

Водолій

День обіцяє бути спокійним і тихим, приємним винятком може стати несподіваний подарунок. Любов і сфера романтичних відносин буде перебувати під сприятливим впливом зірок.

Риби

Риби мають бути обережними в понеділок, тому що вони можуть зіткнутися з проблемами. Не поспішайте і не засмучуйтеся, якщо виявиться, що кудись запізнилися.

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