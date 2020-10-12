Зеленський схвалив звільнення переселенців від сплати туристичного збору

Президент Володимир Зеленський схвалив звільнення внутрішньо переміщених осіб (ВПО) від сплати туристичного збору .

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента, передають Українські Новини.

"Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих умов надання пільг зі сплати туристичного збору та податку на нерухоме майно" № 905-ІХ. Верховна Рада прийняла документ 17 вересня 2020 року", — йдеться в ньому.

Закон визначає право внутрішньо переміщених осіб не платити туристичний збір за тимчасове проживання в місцях, зазначених у довідці про взяття на облік переселенців.

Згідно з документом, також не враховуватиметься при обчисленні оподатковуваної бази фізичних осіб нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території об'єкти нерухомості, які наразі не є об'єктом оподаткування.

Як повідомляли Українські новини, у квітні Кабмін спростив процедуру отримання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам.

Також "Ощадбанк" продовжив переселенцям термін дії платіжних карток до листопада.

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