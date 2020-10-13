Стефанишина у вересні заробила на 13 тис. гривень більше, ніж у серпні

Зарплата Ольги Стефанишиної за вересень. Фото: компанія Ілляшев і партнери

Зарплата Ольги Стефанишиної за вересень. Фото: компанія Ілляшев і партнери

Заробітна плата віцепрем'єр-міністра з європейської і євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанишиної за вересень становила 55 810 гривень, що на 13 тис. гривень більше, ніж в серпні .

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Згідно з ним, посадовий оклад Стефанишиної становив 52 279 гривень, на відрядження — 2 752 гривні, перерахунок за серпень у зв'язку з перевищенням максимального розміру зарплати — 780 гривень.

Таким чином, сума коштів, нарахована міністру у вересні, становила 55 810 гривень.

Сума утриманих податків становила 10 883 гривні.

Фактична сума коштів, отримана віцепрем'єром, становила 44 927 гривень.

Зарплата Ольги Стефанишиної за вересень. Відповідь на запит Українських Новин

Як повідомляли Українські новини, у вересні Кабмін створив комісію з забезпечення гендерної рівності на чолі зі Стефанишиною.

Також в червні з зарплати Стефанишиної вирахували 6 тисяч гривень через обмеження бюджету.

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