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02 вересня 2020, середа, 19:25 6
Кабмін 2020-09-02T19:54:22+03:00
Українські Новини
Кабмін створив комісію із забезпечення гендерної рівності

Кабмін створив комісію із забезпечення гендерної рівності

Елена Новикова
Кабінет Міністрів України, гендерна рівність, Кабінет Міністрів, Ольга Стефанишина
Кабмін. Фото: kmu.gov.ua
Кабмін. Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів створив комісію з питань координації взаємодії органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, яку  очолила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина, тоді як Кабмін хоче взяти $100 млн кредиту у МБРР на відновлення Донбасу.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

Також затверджено відповідні положення про роботу комісії.

У пояснювальній записці зазначається, що для належного виконання Україною своїх зобов'язань у сфері дотримання гендерної рівності виникла необхідність створення комісії як консультативно-дорадчого органу уряду під головуванням віцепрем'єр-міністра з питань європейської і євроатлантичної інтеграції, який координує роботу органів виконавчої влади у сфері формування та реалізації державної гендерної політики та сприяє посиленню координації роботи в цій сфері.

Функціонування комісії забезпечить скоординованість дій органів виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства, а також забезпечить підготовку узгоджених пропозицій щодо формування та реалізації державної гендерної політики з урахуванням пропозицій всіх зацікавлених сторін, в тому числі представників громадянського суспільства і бізнесу.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін затвердив порядок проведення засідань онлайн.

Також перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук допускає кадрові зміни в Кабінеті Міністрів.

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