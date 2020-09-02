Кабмін створив комісію із забезпечення гендерної рівності

Кабінет Міністрів створив комісію з питань координації взаємодії органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, яку очолила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина, тоді як Кабмін хоче взяти $100 млн кредиту у МБРР на відновлення Донбасу .

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

Також затверджено відповідні положення про роботу комісії.

У пояснювальній записці зазначається, що для належного виконання Україною своїх зобов'язань у сфері дотримання гендерної рівності виникла необхідність створення комісії як консультативно-дорадчого органу уряду під головуванням віцепрем'єр-міністра з питань європейської і євроатлантичної інтеграції, який координує роботу органів виконавчої влади у сфері формування та реалізації державної гендерної політики та сприяє посиленню координації роботи в цій сфері.

Функціонування комісії забезпечить скоординованість дій органів виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства, а також забезпечить підготовку узгоджених пропозицій щодо формування та реалізації державної гендерної політики з урахуванням пропозицій всіх зацікавлених сторін, в тому числі представників громадянського суспільства і бізнесу.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін затвердив порядок проведення засідань онлайн.

Також перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук допускає кадрові зміни в Кабінеті Міністрів.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини