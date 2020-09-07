Стефанишина в серпні отримала зарплати менше, ніж в липні

П ісля того, як ісля того, як Верховна Рада обмежила на час карантину заробітну плату чиновників, до розміру 10 мінімальних заробітних плат (47,2 тис. гривень), заробітна плата віцепрем'єр-міністра з європейської і євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанишиної за серпень становила 43 040 гривень, що менше, ніж у липні .

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Згідно з ним, посадовий оклад Стефанишиної становив 33 018 гривень, на відрядження - 8 255 гривень, відпускні - 7 618 гривень.

Однак згідно з обмеженням розміру зарплат чиновників, встановленому законом "Про державний бюджет України на 2020 рік", з посадового окладу було вирахувано 5 850 гривень.

Таким чином, Стефанішиній було нараховано за серпень 43 040 гривень.

Сума утриманих податків становила 8 393 гривень.

Фактична сума коштів, отримана віцепрем'єром, становила 34 647 гривень.

Зарплата Стефанишиної

Як повідомляли Украiнськi Новини, Кабінет Міністрів створив комісію з питань координації взаємодії органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на чолі з віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиной.

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