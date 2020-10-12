Олег Винник, який хворів на коронавірус, виступив на весіллі сина Оксани Марченко

Відомий український співак Олег Винник, який недавно перехворів на коронавірус, 10 жовтня виступив на весіллі сина Оксани Марченко, хоча ще зовсім недавно він не зміг вийти на паркет проєкту "Танці з зірками" через хворобу, в результаті чого його пара з Оленою Шоптенко була дискваліфікована. Відповідне відео з'явилося в Instagram нареченої сина Марченко Катерини. Весілля відбулося в суботу, 10 жовтня, в одному із заміських комплексів недалеко від Києва. Син телеведучої Оксани Марченко від першого шлюбу Богдан одружився з 23-річною Катериною. На їхньому весіллі виступили відразу кілька зірок української попмузики, серед яких був і Олег Винник. Крім нього, на весіллі також виступали Світлана Лобода, Вєрка Сердючка, Время и Стекло і Макс Барських. Олег Винник на весіллі сина Оксани Марченко. Фото: Instagram \/ 90_katerina_60 Олег Винник співає на весіллі сина Оксани Марченко. Фото: Instagram \/ 90_katerina_60 Олег Винник на сцені з молодятами та їх батьками. Фото: Instagram \/ 90_katerina_60 Вєрка Сердючка танцює з Оксаною Марченко на весіллі її сина. Фото: Instagram \/ 90_katerina_60 Олег Винник з сестрою нареченої на весіллі сина Оксани Марченко. Фото: instagram \/ lenaelena2222 Також Винник опублікував у своєму Instagram відео, в якому говорить, що він вилікувався від коронавірусу, і почуває себе добре. Подивитися цю публікацію в Instagram Любі мої, у мене хороші новини! Днями отримав негативний тест на COVID-19, почуваю себе добре і з новими силами готовий працювати для вас! Усі подальші заплановані концерти відбудуться! Тож до зустрічі, бажаю усім здоров'я! Опублікував Олег Винник (@ olegg.vynnyk)11 Окт 2020 в 9:30 PDT Як повідомляли Українські новини, у Львові від COVID-19 помер головний педіатр міста Богдан Остальський, який протягом кількох тижнів боровся із захворюванням. Також лідер групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк заразився коронавірусною інфекцією.