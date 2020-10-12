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  • Олег Винник, який хворів на коронавірус, виступив на весіллі сина Оксани Марченко
12 жовтня 2020, понеділок, 20:56 6
Життя 2020-10-12T21:45:01+03:00
Українські Новини
Олег Винник, який хворів на коронавірус, виступив на весіллі сина Оксани Марченко

Олег Винник, який хворів на коронавірус, виступив на весіллі сина Оксани Марченко

Александр Савич
Олег Винник, весілля, Пандемія, Пандемія коронавірусу

Відомий український співак Олег Винник, який недавно перехворів на коронавірус, 10 жовтня виступив на весіллі сина Оксани Марченко, хоча ще зовсім недавно він не зміг вийти на паркет проєкту "Танці з зірками" через хворобу, в результаті чого його пара з Оленою Шоптенко була дискваліфікована. Відповідне відео з'явилося в Instagram нареченої сина Марченко Катерини.

Весілля відбулося в суботу, 10 жовтня, в одному із заміських комплексів недалеко від Києва.

Син телеведучої Оксани Марченко від першого шлюбу Богдан одружився з 23-річною Катериною.

На їхньому весіллі виступили відразу кілька зірок української попмузики, серед яких був і  Олег Винник. Крім нього, на весіллі також виступали Світлана Лобода, Вєрка Сердючка, Время и Стекло і Макс Барських.

Олег Винник на весіллі сина Оксани Марченко. Фото: Instagram / 90_katerina_60Олег Винник на весіллі сина Оксани Марченко. Фото: Instagram / 90_katerina_60

Олег Винник співає на весіллі сина Оксани Марченко. Фото: Instagram / 90_katerina_60Олег Винник співає на весіллі сина Оксани Марченко. Фото: Instagram / 90_katerina_60

Олег Винник на сцені з молодятами та їх батьками. Фото: Instagram / 90_katerina_60Олег Винник на сцені з молодятами та їх батьками. Фото: Instagram / 90_katerina_60

Вєрка Сердючка танцює з Оксаною Марченко на весіллі її сина. Фото: Instagram / 90_katerina_60Вєрка Сердючка танцює з Оксаною Марченко на весіллі її сина. Фото: Instagram / 90_katerina_60

Олег Винник з сестрою нареченої на весіллі сина Оксани Марченко. Фото: instagram / lenaelena2222Олег Винник з сестрою нареченої на весіллі сина Оксани Марченко. Фото: instagram / lenaelena2222

Також Винник опублікував у своєму Instagram відео, в якому говорить, що він вилікувався від коронавірусу, і почуває себе добре.

 

Як повідомляли Українські новини, у Львові від COVID-19 помер головний педіатр міста Богдан Остальський, який протягом кількох тижнів боровся із захворюванням.

Також лідер групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк заразився коронавірусною інфекцією.

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