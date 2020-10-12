Олег Винник, який хворів на коронавірус, виступив на весіллі сина Оксани Марченко

Відомий український співак Олег Винник, який недавно перехворів на коронавірус , 10 жовтня виступив на весіллі сина Оксани Марченко, хоча ще зовсім недавно він не зміг вийти на паркет проєкту "Танці з зірками" через хворобу, в результаті чого його пара з Оленою Шоптенко була дискваліфікована. Відповідне відео з'явилося в Instagram нареченої сина Марченко Катерини.

Весілля відбулося в суботу, 10 жовтня, в одному із заміських комплексів недалеко від Києва.

Син телеведучої Оксани Марченко від першого шлюбу Богдан одружився з 23-річною Катериною.

На їхньому весіллі виступили відразу кілька зірок української попмузики, серед яких був і Олег Винник. Крім нього, на весіллі також виступали Світлана Лобода, Вєрка Сердючка, Время и Стекло і Макс Барських.

Олег Винник на весіллі сина Оксани Марченко. Фото: Instagram / 90_katerina_60

Олег Винник співає на весіллі сина Оксани Марченко. Фото: Instagram / 90_katerina_60

Олег Винник на сцені з молодятами та їх батьками. Фото: Instagram / 90_katerina_60

Вєрка Сердючка танцює з Оксаною Марченко на весіллі її сина. Фото: Instagram / 90_katerina_60

Олег Винник з сестрою нареченої на весіллі сина Оксани Марченко. Фото: instagram / lenaelena2222

Також Винник опублікував у своєму Instagram відео, в якому говорить, що він вилікувався від коронавірусу, і почуває себе добре.

Як повідомляли Українські новини, у Львові від COVID-19 помер головний педіатр міста Богдан Остальський, який протягом кількох тижнів боровся із захворюванням.

Також лідер групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк заразився коронавірусною інфекцією.

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