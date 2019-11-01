КС визнав конституційним законопроект про скасування адвокатської монополії

Конституційний Суд визнав конституційним законопроект про скасування адвокатської монополії.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

"КСУ надав висновок у справі про скасування адвокатської монополії. Цим висновком Конституційний Суд України визнав законопроект про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії) відповідним вимогам статей 157 і 158 Конституції України", - сказано в ньому.

КС виходить з того, що запропоновані зміни в Основний закон розширюють можливості здійснення представництва в суді.

У висновку зазначається, що поняття "надання професійної юридичної допомоги" не тотожне поняттю "представництво особи в суді". Надання професійної юридичної допомоги здійснюють адвокати, зате представництво особи в суді може бути здійснено за вибором особи адвокатом або іншим суб'єктом.

З аналізу частини першої статті 131-2 Конституції в системному зв'язку з її статтею 59 слід позитивна обов'язок держави у забезпеченні участі адвоката у наданні професійної юридичної допомоги особі з метою забезпечення її ефективного доступу до правосуддя за рахунок коштів держави у випадках, передбачених законом.

Згідно з Конституцією, законопроект про внесення змін в Основний закон може розглядатися Верховною Радою за наявності висновку КС про відповідність проекту вимогам статей 157 і 158 Основного закону.

Згідно зі ст. 157, Конституція не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи порушення територіальної цілісності України.

Також, згідно з цією статтею, Конституція не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Згідно ст. 158, законопроект про внесення змін до Конституції, який розглядався верховною Радою і не був прийнятий, може бути поданий до парламенту не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо нього.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський пропонував Верховній Раді скасувати адвокатську монополію.

Після чого комітет Ради з правової політики пропонує НААУ обговорити проблемні питання щодо законопроекту про скасування адвокатської монополії.