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01 листопада 2019, пʼятниця, 13:16 5
Судова влада 2019-11-01T13:27:13+02:00
Українські Новини
КС визнав конституційним законопроект про скасування адвокатської монополії

КС визнав конституційним законопроект про скасування адвокатської монополії

Адвокати, Монополія, Конституційний Суд, Монополія адвокатів

Конституційний Суд визнав конституційним законопроект про скасування адвокатської монополії.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

"КСУ надав висновок у справі про скасування адвокатської монополії. Цим висновком Конституційний Суд України визнав законопроект про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії) відповідним вимогам статей 157 і 158 Конституції України", - сказано в ньому.

КС виходить з того, що запропоновані зміни в Основний закон розширюють можливості здійснення представництва в суді.

У висновку зазначається, що поняття "надання професійної юридичної допомоги" не тотожне поняттю "представництво особи в суді". Надання професійної юридичної допомоги здійснюють адвокати, зате представництво особи в суді може бути здійснено за вибором особи адвокатом або іншим суб'єктом.

З аналізу частини першої статті 131-2 Конституції в системному зв'язку з її статтею 59 слід позитивна обов'язок держави у забезпеченні участі адвоката у наданні професійної юридичної допомоги особі з метою забезпечення її ефективного доступу до правосуддя за рахунок коштів держави у випадках, передбачених законом.

Згідно з Конституцією, законопроект про внесення змін в Основний закон може розглядатися Верховною Радою за наявності висновку КС про відповідність проекту вимогам статей 157 і 158 Основного закону.

Згідно зі ст. 157, Конституція не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи порушення територіальної цілісності України.

Також, згідно з цією статтею, Конституція не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Згідно ст. 158, законопроект про внесення змін до Конституції, який розглядався верховною Радою і не був прийнятий, може бути поданий до парламенту не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо нього.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський пропонував Верховній Раді скасувати адвокатську монополію.

Після чого комітет Ради з правової політики пропонує НААУ обговорити проблемні питання щодо законопроекту про скасування адвокатської монополії.

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