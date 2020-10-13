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  • У вересні Кличку не нараховували надбавки і премії, але виплатили відпускні. Скільки заробив мер Києва
13 жовтня 2020, вівторок, 07:15 7 Документ
Політика 2020-10-13T08:00:01+03:00
Українські Новини
У вересні Кличку не нараховували надбавки і премії, але виплатили відпускні. Скільки заробив мер Києва

У вересні Кличку не нараховували надбавки і премії, але виплатили відпускні. Скільки заробив мер Києва

Елена Новикова
Віталій Кличко, Мер Києва, КМДА
Віталій Кличко. Фото: КМДА
Віталій Кличко. Фото: КМДА

Зарплата мера Києва, голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка за вересень становила 47,3 тис. гривень, тоді як в серпні він працював без відпускних, надбавок і премій. Його заступники заробили від 22 тис. до 45,2 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді апарату Київської міської державної адміністрації (КМДА) на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Кличко у вересні, становила 47 351 гривню, яка складається з 45 323 гривень посадового окладу і 2 028 гривень відпускних.

Надбавок і премій у вересні Кличко не отримував.

Зарплата заступників голови КМДА Олександра Густелева склала 28 985 гривень, Валентина Мондрієвського — 21 931 гривню, В'ячеслава Непопа — 39 699 гривень, Петра Пантелєєва — 45 224 гривні, Олександра Харченка — 30 319 гривень, Марини Хонди — 44 468 гривень.

Відповідь на запит Українських Новин про зарплату мера Києва Віталія Кличка і його заступниківВідповідь на запит Українських Новин про зарплату мера Києва Віталія Кличка і його заступників

Зарплати Віталія Кличка і його заступників у вересні. Відповідь на запит Українських НовинЗарплати Віталія Кличка і його заступників у вересні. Відповідь на запит Українських Новин

Як повідомляли Українські Новини, зарплата мера Києва, голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка за липень становила 45,5 тис. гривень.

Також Віталій Кличко в червні заробив на 14 тис. менше, ніж його заступник. 

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