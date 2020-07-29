підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
29 липня 2020, середа, 07:15 9 Документ
Суспільство 2020-07-29T08:15:02+03:00
Українські Новини
Кличко в червні отримав на 14 тис. менше, ніж його заступник

Кличко в червні отримав на 14 тис. менше, ніж його заступник

Валерия Драгомирова
Віталій Кличко, Мер Києва, КМДА, зарплата чиновників, Заробітна плата
Віталій Кличко. Фото: КМДА
Віталій Кличко. Фото: КМДА

Зарплата мера Києва, голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка, котрий прийшов на засідання на милицях, за червень становила 47,2 тис. гривень, а його заступників від 37 тис. до 61 тис. гривень.

Про це сказано у відповіді апарату Київської міської державної адміністрації (КМДА) на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Кличко в червні, становила 47 230 гривень.

Посадовий оклад становив 47 230 гривень.

Премію Кличка не отримував.

Зарплата заступників голови КМДА Олександра Густелева становила 37 124 гривні, Валентина Мондрієвського — 43 408 гривень, В'ячеслава Непопа — 61 327 гривень (32 904 гривні — матеріальна допомога на оздоровлення), Петра Пантелєєва — 44 906 гривень, Марини Хонди — 46 585 гривень.

Зарплата Віталія КличкаЗарплата Віталія Кличка

Як повідомляли Українські Новини, у червні 2014 року колишній Президент Петро Порошенко призначив Кличка головою Київської міської державної адміністрації.

У грудні 2015 року Кличко прийняв присягу мера Києва.

Раніше Кличко вночі впімав у Києві двох любителів графіті, але один втік.

Більше новин про: Віталій Кличко Мер Києва КМДА зарплата чиновників Заробітна плата

Кличко заявив про намір зберегти Протасів Яр...
Кличко прийшов на засідання Київради на милицях...
У Кличка зменшили фінансове навантаження на власни...
З червневої зарплати міністра у справах ветеранів ...
Слідчі втратили матеріали справи про студентів, побитих на Майдані у 2013
Зеленський розглядає кілька кандидатів на заміну Кучми в ТКГ
Новини
Вінницькому губернатору Борзову за червень нарахували 149 тис. гривень до зарплати 07:45
Заходи до Дня Незалежності в Києві будуть проходити з урахуванням карантинних заходів, — КМДА 07:30 Документ
Кличко в червні отримав на 14 тис. менше, ніж його заступник 07:15 Документ
Танк Аль Халід-I (Tank Al-Khalid-I). Фото: The Dispatch News Desk (DND)
В рамках Україно-Пакистано-Китайського контракту армії ІРП передана партія танків нового покоління 06:45 Відео
Із зарплати міністра соцполітики Лазебної відняли 20 тисяч гривень у червні 06:30 Документ
більше новин
Продовженням мораторію на стягнення житла влада сприяє неповерненню кредитів, — ЗМІ 16:23
Кличко заявив про намір зберегти Протасів Яр 18:09
Легальним сільгоспвиробникам не варто боятися закону про мінімальний податок на гектар, – ЗМІ 13:10
У Кличка зменшили фінансове навантаження на власників тимчасових споруд 17:38
Покрити "зелені" тарифи за рахунок споживачів нереально, – Герус 18:45
більше новин
Бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі у перші ж години після його введення 12:38
Після дводенного падіння захворюваність і смертність від коронавірусу почали зростати 09:31 Інфографіка
У перший день припинення вогню на Донбасі бойовики тричі влаштовували обстріли 08:30
Ціни на бензин і дизпаливо стрімко підскочили вгору. Експерти дали прогноз на тиждень 09:00
Додаткові внески та одноразові виплати накопичень. Як хочуть реформувати пенсійну систему 05:30
більше новин
Проти в. о. директора ДБР Соколова відкрили справу про можливу корупцію
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok