Кличко в червні отримав на 14 тис. менше, ніж його заступник

Зарплата мера Києва, голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка, котрий прийшов на засідання на милицях, за червень становила 47,2 тис. гривень, а його заступників від 37 тис. до 61 тис. гривень.

Про це сказано у відповіді апарату Київської міської державної адміністрації (КМДА) на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Кличко в червні, становила 47 230 гривень.

Посадовий оклад становив 47 230 гривень.

Премію Кличка не отримував.

Зарплата заступників голови КМДА Олександра Густелева становила 37 124 гривні, Валентина Мондрієвського — 43 408 гривень, В'ячеслава Непопа — 61 327 гривень (32 904 гривні — матеріальна допомога на оздоровлення), Петра Пантелєєва — 44 906 гривень, Марини Хонди — 46 585 гривень.

Зарплата Віталія Кличка

Як повідомляли Українські Новини, у червні 2014 року колишній Президент Петро Порошенко призначив Кличка головою Київської міської державної адміністрації.

У грудні 2015 року Кличко прийняв присягу мера Києва.

Раніше Кличко вночі впімав у Києві двох любителів графіті, але один втік.