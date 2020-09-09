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09 вересня 2020, середа, 07:00 7
Політика 2020-09-09T08:00:02+03:00
Українські Новини
У серпні Кличко працював без відпускних, надбавок і премій

У серпні Кличко працював без відпускних, надбавок і премій

Ольга Фандорина
Віталій Кличко, зарплата чиновників, зарплата мера
Віталій Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua
Віталій Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua

Зарплата мера Києва, голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка за серпень становила 47 тис. гривень, що більше, ніж він заробив у липні. Водночас зарплата його заступників становила в серпні від 35 тисяч до 63,4 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді на запит Українських Новин апарату Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Сума коштів, нарахована Кличко в серпні, склала 47 051 гривню, яка складається з посадового окладу.

Надбавок, премій та відпускних Кличко не отримував.

Зарплата заступників голови КМДА Олександра Густелева становила 63 362 гривні (в тому числі відпускні - 8 505 гривень, лікарняні з фонду соцстрахування - 15 238 гривень, лікарняні з фонду зарплат - 5 861 гривня), Валентина Мондрієвського - 43 081 гривню, В'ячеслава Непопа - 46 655 гривень, Петра Пантелєєва - 45 224 гривні, Марини Хонди - 34 939 гривень.

Як повідомляли Українські Новини,  Кличко в червні заробив на 14 тис. менше , ніж його заступник. 


Крім того,  в квітні з зарплати Кличко відняли надбавку за ранг держслужбовця  розміром майже в половину окладу. 

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