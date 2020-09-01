З відпускними, але без премії. У КМДА показали, скільки заробив Кличко в липні

Зарплата мера Києва, голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка, який за соціальними опитуванням випереджає Сергія Притулу, Ірину Верещук і Андрія Пальчевського, за липень становила 45,5 тис. гривень, а його заступників від 14 тис. до 60 тис. гривень. Про це йдеться у відповіді апарату Київської міської державної адміністрації (КМДА) на запит Українських Новин. Сума коштів, нарахована Кличку в липні, становила 45 534 гривні. Посадовий оклад становив 39 016 гривень, відпускні - 6 508 гривень. Премію Кличко не отримував. Зарплата заступників голови КМДА Олександра Густелева становила 14 677 гривень, Валентина Мондрієвського - 43 665 гривень, В'ячеслава Непопа - 36 087 гривень, Петра Пантелєєва - 48 658 гривень (в тому числі 19 164 гривні - відпускні), Марини Хонди - 60 246 гривень (з них 23 788 гривень - відпускні). Як повідомляли Українські Новини, Кличко в червні заробив на 14 тис. менше, ніж його заступник. Крім того, в квітні з зарплати Кличко відняли надбавку за ранг держслужбовця розміром майже в половину окладу.