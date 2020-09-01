З відпускними, але без премії. У КМДА показали, скільки заробив Кличко в липні

Зарплата мера Києва, голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка, який за соціальними опитуванням випереджає Сергія Притулу, Ірину Верещук і Андрія Пальчевського , за липень становила 45,5 тис. гривень, а його заступників від 14 тис. до 60 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді апарату Київської міської державної адміністрації (КМДА) на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Кличку в липні, становила 45 534 гривні.

Посадовий оклад становив 39 016 гривень, відпускні - 6 508 гривень.

Премію Кличко не отримував.

Зарплата заступників голови КМДА Олександра Густелева становила 14 677 гривень, Валентина Мондрієвського - 43 665 гривень, В'ячеслава Непопа - 36 087 гривень, Петра Пантелєєва - 48 658 гривень (в тому числі 19 164 гривні - відпускні), Марини Хонди - 60 246 гривень (з них 23 788 гривень - відпускні).





Як повідомляли Українські Новини, Кличко в червні заробив на 14 тис. менше, ніж його заступник.



Крім того, в квітні з зарплати Кличко відняли надбавку за ранг держслужбовця розміром майже в половину окладу.

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