У Києві після вихідних одну школу закрили, ще 18 класів перевели на "дистанційку"

Кількість закритих на карантин шкіл в Києві збільшилася на 1 до 5, переведених на дистанційне навчання класів — на 18 до 520 в порівнянні з п'ятницею , 9 жовтня.

Про це йдеться у відповіді департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації на запит Українських Новин.

Крім того, повідомляється, що на коронавірус хворіють 591 учень і 403 вчителі.

У столиці тимчасово закрито 2 установи дошкільної освіти та 74 групи.

Всього в Києві 428 шкіл і 568 комунальних дитячих садків.

Як повідомляли Українськi Новини, станом на 9 жовтня кількість закритих на карантин шкіл в Києві зменшилася на 1 до 4, переведених на дистанційне навчання класів збільшилася на 1 до 502.

Департамент освіти Київської міської державної адміністрації рекомендує столичним школам почати осінні канікули 21 жовтня.

Крім того, в Києві за добу виявили 487 нових випадків коронавірусу. Захворіли 109 жінок у віці від 20 до 84 років і 5 дівчаток від 11 до 16 років, а також 68 чоловіків у віці від 19 до 83 років і 14 хлопчиків від 1 року до 17 років.

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