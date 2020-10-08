Київ рекомендує школам перенести осінні канікули

Почати осінні канікули для учнів, які мали відбутися з 26 по 1 листопада, Департамент освіти Київської міської державної адміністрації рекомендує столичним школам 21 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби КМДА, передають Українські Новини.

"Столичним школам рекомендовано розпочати осінні канікули 21 жовтня. Запропонував таке рішення департамент освіти і науки з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України для запобігання поширенню коронавірусної хвороби і створення безпечних умов для учасників освітнього процесу під час підготовки та проведення місцевих виборів", - йдеться в ньому.

За інформацією департаменту, школярі повернуться за парти через тиждень - 28 жовтня.

Також в повідомленні зазначається, що для посилення протиепідемічної безпеки місто збільшило фінансування витрат на надання необхідної для шкіл з 30 млн гривень до 40 млн.

Зазначається, що вже майже на 32 млн гривень закуплено дезінфікуючі і миючі засоби для санітарно-гігієнічної обробки приміщень, засоби індивідуального захисту, безконтактні термометри, паперові рушники тощо.

Як повідомляли Українськi Новини, станом на 7 жовтня кількість закритих на карантин шкіл в Києві збільшилася на 1 до 4, переведених на дистанційне навчання класів - на 32 до 409 в порівнянні з минулою добою.

Тим часом, 25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори.

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