Суд заарештував майно ексміністра екології Злочевського в Україні

Майно колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського, який підозрюється в організації дачі хабара керівництву НАБУ і САП за закриття справи проти нього, Вищий антикорупційний суд заарештував. Про Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах. "Його майно в Україні заарештовано", - сказав він. За його словами, зокрема, йдеться про нерухоме майно. При цьому, на майно Злочевського за кордоном не накладався арешт. Як повідомляли Українські новини, у серпні Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило в розшук колишнього міністра екології Миколи Злочевського, який зник в лютому 2018 року. Також в липні НАБУ викликало Злочевського на допити. Крім того, в липні Вищий антикорупційний суд вже накладав арешт на частину майна фігурантів справи про дачу керівникам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому і Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику хабара в сумі 5 млн доларів. Тоді була арештована частина майна першого заступника начальника управління Державної податкової служби в Києві Миколи Ільяшенка, а також Миколи Злочевського.