Суд заарештував майно ексміністра екології Злочевського в Україні

Майно колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського, який підозрюється в організації дачі хабара керівництву НАБУ і САП за закриття справи проти нього , Вищий антикорупційний суд заарештував .

Про Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Його майно в Україні заарештовано", - сказав він.

За його словами, зокрема, йдеться про нерухоме майно.

При цьому, на майно Злочевського за кордоном не накладався арешт.

Як повідомляли Українські новини, у серпні Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило в розшук колишнього міністра екології Миколи Злочевського, який зник в лютому 2018 року.

Також в липні НАБУ викликало Злочевського на допити.

Крім того, в липні Вищий антикорупційний суд вже накладав арешт на частину майна фігурантів справи про дачу керівникам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому і Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику хабара в сумі 5 млн доларів. Тоді була арештована частина майна першого заступника начальника управління Державної податкової служби в Києві Миколи Ільяшенка, а також Миколи Злочевського.

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