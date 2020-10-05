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05 жовтня 2020, понеділок, 18:01 12
Суспільство 2020-10-05T18:45:02+03:00
Українські Новини
Водій маршрутки в Києві грубо виштовхав з автобуса дівчину, яка хотіла розплатитися за проїзд монетами

Водій маршрутки в Києві грубо виштовхав з автобуса дівчину, яка хотіла розплатитися за проїзд монетами

Александр Савич
Маршрутка, Київ, маршрутне таксі, Водій маршрутки

У той час, як водій столичної маршрутки виніс з автобуса жінку, яка хотіла проїхати за пенсійним посвідченням, у Києві водій маршрутного таксі грубо виштовхав з автобуса дівчину, яка хотіла розплатитися за проїзд монетами. Про це повідомляє Big Kyiv.

Повідомляється, що водій маршрутного таксі №511 на Позняках в столиці виштовхав дівчину, яка розплатилася за проїзд залізними гривнями.

"Але водій не став приймати такі гроші та попросив замінити на паперові. Коли та відмовилася, він викинув дівчину з автобуса", - повідомляє Big Kyiv.

 
 
 
 
 
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Водій виштовхав з автобуса дівчину за те, що та розплатилася монетами🤦‍♀️ Інцидент стався в автобусі №511 на Позняках. Очевидці повідомляють, що водій не став приймати такі гроші й попросив замінити на паперові. Коли та відмовилася, викинув дівчину з автобуса 🚌 Нагадуємо: З 1 жовтня 2020 року українці не зможуть використовувати під час розрахунків готівкою монети номіналом 25 копійок та банкноти старих зразків до 2003 року 💶

Публікація від Bеликой Київ (@big_kyiv)

Як повідомляли Українські Новини, з 1 жовтня 2020 року монети номіналом 25 копійок перестають бути платіжним засобом під час здійснення готівкових розрахунків.

Крім того, за місяць українці обміняли в Приватбанку 25-копійчаних монет на 4,2 млн гривень.

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