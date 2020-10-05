Водій маршрутки в Києві грубо виштовхав з автобуса дівчину, яка хотіла розплатитися за проїзд монетами

У той час, як водій столичної маршрутки виніс з автобуса жінку, яка хотіла проїхати за пенсійним посвідченням , у Києві водій маршрутного таксі грубо виштовхав з автобуса дівчину, яка хотіла розплатитися за проїзд монетами. Про це повідомляє Big Kyiv.

Повідомляється, що водій маршрутного таксі №511 на Позняках в столиці виштовхав дівчину, яка розплатилася за проїзд залізними гривнями.

"Але водій не став приймати такі гроші та попросив замінити на паперові. Коли та відмовилася, він викинув дівчину з автобуса", - повідомляє Big Kyiv.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 жовтня 2020 року монети номіналом 25 копійок перестають бути платіжним засобом під час здійснення готівкових розрахунків.

Крім того, за місяць українці обміняли в Приватбанку 25-копійчаних монет на 4,2 млн гривень.

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