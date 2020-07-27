Два хлопці викрали маршрутку "Богдан" і каталися по Києву

У Києві, де з 1 червня запустили фото- і відеофіксацію порушення ПДР, двоє хлопців викрали маршрутку "Богдан" і катались на ній по місту.

Про це сказано в повідомленні патрульної поліції в телеграм-каналі, передають Українські Новини.

26 липня ввечері патрульні отримали виклик про незаконне заволодіння маршрутним транспортним засобом "Богдан".

Автопатруль виявив на зупинці водія маршрутки та очевидців, які розповіли, що поки водій відійшов, 2 хлопці зайшли в салон автобуса і поїхали в напрямку вулиці Кирилівської.

Інспектори негайно передали орієнтування всім автопатрулям.

Незабаром порожній "Богдан" був виявлений на вулиці Тульчинській.

До інспекторам відразу підійшли очевидці і показали відео, на якому видно, що підозрювані їздили по вулиці на великій швидкості, здійснювали небезпечні маневри, під час поїздки передавали кермо один одному, після чого кинули автобус у дворі і втекли.

Також очевидці вказали ймовірний напрямок втечі підозрюваних.

Через деякий час патрульні розшукали і затримали підозрюваних на вулиці Кирилівській.

Крім того, відео небезпечних маневрів маршрутки виклали в соцмережі.

Як повідомляли Українські Новини, підозрюваного у незаконному заволодінні транспортним засобом погрожував поліцейським гранатою в Полтаві.

У Дніпроветровській області сталася ДТП — автобус з'їхав на обочину і перекинувся.