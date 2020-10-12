21 століття може виявитися останнім для людства, — ООН

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гуттереш заявив, що нинішнє століття може виявитися для людства останнім, в той час, як у 2019 році ООН заявила, що останні 5 років є найбільш спекотними в історії . Про це повідомляє ООН.

Так, Гуттереш заявив, що глобальне потепління загрожує самому існуванню людської цивілізації.

"Якщо ми не почнемо діяти прямо зараз, нинішнє століття може виявитися останнім століттям для людства", — сказав Гуттереш на форумі, який проходить під егідою міжнародної кліматичної ініціативи TED Countdown.

Він також нагадав, що, за даними вчених, людству необхідно утримати підвищення глобальної температури на рівні півтора градуса за шкалою Цельсія. Гуттереш підкреслив, що, попри рекомендації кліматологів, зараз це завдання не виконується.

Гуттереш також сказав, що це проблема стосується абсолютно всіх країн світу, і закликав уряди і все міжнародне співтовариство почати діяти згідно з планом, який базується на наступних принципах: інвестиції в "зелені" робочі місця, відмова від підтримки промисловості, яка забруднює навколишнє середовище, співпраця і допомогу державам, які опинилися в відсталих в боротьбі за здоровий клімат.

Як повідомляли Українські новини, клімат України змінюється швидше глобального і перетворюється в південний.

Також півдню України загрожує істотне зневоднення і перспектива перетворитися на пустелю.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини