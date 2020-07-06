Україну чекають катастрофічні зміни погоди: синоптики дали лякаючий прогноз

Європа стикається з потенційною нестачею води третій рік поспіль, оскільки 2020 стає одним з найтепліших періодів в історії. Рівень грунтових вод виснажений після дуже теплої зими і рекордно сухої весни. Півдню України, де у цьому році спостерігається аномальна спека, теж загрожує істотне зневоднення і перспектива перетворитися на пустелю.

Про це пише Гісметео з посиланням на Daily Mail.Як повідомляє видання, Східна Європа почала відчувати метеорологічні умови посухи вже ранньою весною, потім умови поширилися по всій Європі, згідно Службі зміни клімату імені Коперника (C3S).

C3S створила карту, де показано наявність грунтових вод — це ресурс, що використовується для зрошення сільськогосподарських культур і питної води. Для його відновлення потрібно більше часу, ніж для насичення вологою поверхні ґрунту та кореневої зони.

Рівень грунтових вод у деяких районах відновився в кінці травня і на початку червня, коли пройшли значні зливи.

Минула зима була найтеплішою за всю історію, і в Європі випало мало снігу. За цим послідував посушливий весняний період, більше тепла, ніж зазвичай. Прогноз на літо також віщує спеку з малою кількістю опадів.

Карта найбільш посушливих районів Європи.

Навесні 2020 року влада Чехії повідомила, що майже у 80 % свердловин реєструється слабка або екстремальна посуха, яка вважається найсильнішою в країні за 500 років.

Рівень води в річці Десна, Україна, опинився на 5 м нижче норми для весняного часу, це найнижчий показник за 140 років спостережень.

Згодні з таким прогнозом і українські синоптики, які стверджують, що через зміни клімату південь України може перетворитися в пустелі і напівпустелі. Зокрема, в зоні ризику знаходяться Одеська, Миколаївська і Херсонська області.

Зокрема, як розповів у інтерв'ю OBOZREVATEL кандидат географічних наук, синоптик Харківського гідрометцентру Ігор Кибальчич, катастрофічна ситуація склалася на півдні Одеської області, в місті Ізмаїл, оскільки минулий рік там виявився рекордно сухим, і з початку 2020 року рясних дощів також не було.

"Посіви озимих починають гинути. Аграрії там в паніці. Тому що основні циклони проходять у більш північних широтах. А у них постійне переважання антициклону і дефіцит опадів", — розповів Кибальчич.

Синоптик зазначив, що в Харкові середньорічна температура піднялася на два градуси вище норми. При цьому така ж тенденція існує і в інших регіонах.

"У нас в Харкові зараз середньорічна температура така, як в середині 20 століття була характерна для Херсона чи Ужгорода. Природно на півдні ще спекотніше", — пояснив Кибальчич.

Він додав, що в Євроазіатській частині глобальне потепління виражається дуже інтенсивно. При цьому екваторіальна частина, тропічні регіони не так схильні до зміни клімату, там все відбувається повільно. А у нас, в більш північних широтах, це більш помітно.

Нагадаємо, Укргідрометцентр прогнозує в липні спеку до +41 градуса в Харківській, Луганській, Херсонській та Одеській областях.

Синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.