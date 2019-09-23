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23 вересня 2019, понеділок, 09:50 9
Світ 2019-09-23T11:00:02+03:00
Українські Новини
Останні п'ять років найспекотніші в історії, - ООН

Останні п'ять років найспекотніші в історії, - ООН

Марш за клімат в Києві
Марш за клімат в Києві

Останні п'ять років, з початку 2015 року до кінця 2019 року, стануть найгарячішим періодом за всю історію. Відповідну оцінку у неділю, 22 вересня, оприлюднила Всесвітня метеорологічна організація ООН (WMO).

Згідно з цими даними, середня глобальна температура в поточній п'ятирічці - на 1,1 градуса Цельсія вища, ніж в доіндустріальний період (1850-1900 роки), та на 0,2 градуса Цельсія вища, ніж у 2011-2015 роках, пише DW.

На думку експертів ООН, ці дані підтвердили тенденцію останніх чотирьох років, які вже вважаються найтеплішими з 1850 року. При цьому обсяги викидів в атмосферу також продовжують збільшуватися.

Також дослідники звертають увагу на прискорення підвищення рівня моря. В останні десять років підвищення рівня води, яке раніше складало три міліметри на рік, зараз збільшилось до чотирьох міліметрів. Це пояснюється прискореним таненням льодовиків на Північному та Південному полюсах, що було підтверджено дослідженнями та спостереженнями з супутників.

Доповідь опублікована напередодні саміту ООН з питань клімату, який почнеться 23 вересня в Нью-Йорку. Метою заходу, організованого генеральним секретарем ООН Антоніо Гуттерішем, є заклик до глав держав та урядів до встановлення більш амбітних цілей задля обмеження глобального потепління.

В Паризькій кліматичній угоді поставлена мета - до кінця століття утримати глобальне потепління на рівні нижче двох градусів за Цельсієм в порівнянні з доіндустріальною добою. Обмеження глобального потепління 1,5 градусами Цельсія визначається як додаткова мета, на яку потрібно орієнтуватися.

Як повідомляли Українські Новини, тисячі людей у Києві вийшли на Світовий марш за клімат.

20 вересня по всьому світу пройшли масові акції протесту на підтримку клімату. Близько 160 країн планети вийшли на страйк з метою підтримати збереження клімату і вимогами до влади скоротити зменшення викидів парникових газів в атмосферу.

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