У харківському метро скоротять інтервал між потягами через коронавірус

У зв'язку зі зростанням рівня захворюваності на коронавірус Харківська міська адміністрація має намір скоротити інтервал між поїздами в метрополітені.

Про це йдеться на сайті Харківської міської ради, передають Українські Новини.

Перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов під час робочої наради дав відповідне доручення генеральному директору КП "Харківський метрополітен" В'ячеславу Стаматіну.

"Ви повинні розробити графік руху поїздів зі скороченим інтервалом, щоб люди не скупчувалися на платформах. Також ми направимо звернення до поліції, щоб вони жорстко контролювали вхід пасажирів до метрополітену, трамваїв, тролейбусів та автобусів тільки в масках. У зв'язку зі збільшенням кількості хворих на коронавірус ми посилюємо протиепідемічні заходи на території міста і будемо домагатися суворого дотримання масочного режиму та соціальної дистанції", - зазначив перший віцемер.

Терехов підкреслив, що місто не має наміру зупиняти роботу метро.

Як повідомляли Українськi Новини, Шмигаль закликав місцеві комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Києві, Харкові та Сумах самостійно посилити протиепідемічні заходи.

Раніше повідомлялося, що в київському метро пасажири їздять без дотримання карантину - незважаючи на "помаранчеву" зону.

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