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09 октября 2020, пятница, 22:28 132
Кабмин 2020-10-09T23:15:02+03:00
Українські Новини
Шмыгаль призвал Киев, Харьков и Сумы самостоятельно усилить противоэпидемические меры

Шмыгаль призвал Киев, Харьков и Сумы самостоятельно усилить противоэпидемические меры

Александр Савич
Киев, Харьков, Сумы, Госкомиссия по ЧС, Премьер-министр Украины, Денис Шмыгаль, коронавирус в Киеве, Коронавирус в Харькове, Противоэпидемические мероприятия, коронавирус в Сумской области, Областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, Противоэпидемические меры
Шмыгаль призвал местные комиссии Государственной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в нескольких городах усилить противоэпидемические меры. Фото: КМУ
Шмыгаль призвал местные комиссии Государственной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в нескольких городах усилить противоэпидемические меры. Фото: КМУ

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал местные комиссии Государственной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Киеве, Харькове и Сумах самостоятельно усилить противоэпидемические мероприятия, тогда как ранее Шмыгаль заявил, что Украина готова к отопительному сезону более чем на 95%.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров по результатам заседания, передают Українськi Новини.

"Шмыгаль призвал местные комиссии ТЭБ и ЧС в городах Киеве, Харькове и Сумах самостоятельно усилить противоэпидемические мероприятия для предотвращения стремительного распространения COVID-19", – говорится в нем.

По результатам заседания премьер-министр поручил председателям областных и Киевской городской государственных администраций, руководителям департаментов здравоохранения до 30 октября обеспечить подачей кислорода койкоместа.

Как сообщали Українські новини, Шмыгаль хочет привлечь ведомственные больницы и учреждения НАНУ из-за нехватки мест для больных коронавирусом.

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