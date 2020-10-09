Шмыгаль призвал Киев, Харьков и Сумы самостоятельно усилить противоэпидемические меры

Шмыгаль призвал местные комиссии Государственной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в нескольких городах усилить противоэпидемические меры. Фото: КМУ

Шмыгаль призвал местные комиссии Государственной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в нескольких городах усилить противоэпидемические меры. Фото: КМУ

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал местные комиссии Государственной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Киеве, Харькове и Сумах самостоятельно усилить противоэпидемические мероприятия, тогда как ранее Шмыгаль заявил, что Украина готова к отопительному сезону более чем на 95%.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров по результатам заседания, передают Українськi Новини.

"Шмыгаль призвал местные комиссии ТЭБ и ЧС в городах Киеве, Харькове и Сумах самостоятельно усилить противоэпидемические мероприятия для предотвращения стремительного распространения COVID-19", – говорится в нем.

По результатам заседания премьер-министр поручил председателям областных и Киевской городской государственных администраций, руководителям департаментов здравоохранения до 30 октября обеспечить подачей кислорода койкоместа.

Как сообщали Українські новини, Шмыгаль хочет привлечь ведомственные больницы и учреждения НАНУ из-за нехватки мест для больных коронавирусом.

Также в Украине обновили карантинные зоны.

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