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08 жовтня 2020, четвер, 13:44 7
Вибори 2020-10-08T15:30:03+03:00
Українські Новини
Майже 40% українців не знають, коли відбудуться місцеві вибори

Майже 40% українців не знають, коли відбудуться місцеві вибори

Ольга Фандорина
соцопитування, Місцеві вибори, Місцеві вибори-2020
Вибори. Фото: racurs
Вибори. Фото: racurs

Серед опитаних соціологічною групою "Рейтинг", 58% респондентів знають, що місцеві вибори, через які в школах можуть перенести канікули, відбудуться 25 жовтня.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Респондентам ставилося запитання, якого числа відбудуться місцеві вибори.

Так, 58% опитаних знають, що вибори відбудуться 25 жовтня, ще 14% відповіли, що вони пройдуть в жовтні, 2% назвали інший місяць і число.

Водночас 26% відповіли, що не знають дати або вагалися з відповіддю.

Соціологи відзначають збільшення кількості обізнаних про дату виборів порівняно з вереснем, коли лише третина опитаних знали точну дату місцевих виборів.

Також респондентам ставилося запитання, за якою системою пройдуть місцеві вибори 25 жовтня.

20% зазначили, що знають за якою системою пройдуть місцеві вибори (у вересні таких було 13%), 26% визнали свою часткову обізнаність з цього питання.

Водночас 55% опитаних нічого про це невідомо.

Опитування проводилося 4-7 жовтня серед 5 тис. повнолітніх респондентів у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу.

Дані були зібрані за допомогою телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Статистична похибка не перевищує 1,4%.

Як повідомляли Українськi Новини, в Кабміні заявили, що нового "локдауна" через коронавірус не буде: вибори теж не перенесуть.

Центральна виборча комісія  затвердила протоколи про підсумки голосування.

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