Майже 40% українців не знають, коли відбудуться місцеві вибори

Серед опитаних соціологічною групою "Рейтинг", 58% респондентів знають, що місцеві вибори, через які в школах можуть перенести канікули, відбудуться 25 жовтня. Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини. Респондентам ставилося запитання, якого числа відбудуться місцеві вибори. Так, 58% опитаних знають, що вибори відбудуться 25 жовтня, ще 14% відповіли, що вони пройдуть в жовтні, 2% назвали інший місяць і число. Водночас 26% відповіли, що не знають дати або вагалися з відповіддю. Соціологи відзначають збільшення кількості обізнаних про дату виборів порівняно з вереснем, коли лише третина опитаних знали точну дату місцевих виборів. Також респондентам ставилося запитання, за якою системою пройдуть місцеві вибори 25 жовтня. 20% зазначили, що знають за якою системою пройдуть місцеві вибори (у вересні таких було 13%), 26% визнали свою часткову обізнаність з цього питання. Водночас 55% опитаних нічого про це невідомо. Опитування проводилося 4-7 жовтня серед 5 тис. повнолітніх респондентів у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Дані були зібрані за допомогою телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка не перевищує 1,4%. Як повідомляли Українськi Новини, в Кабміні заявили, що нового "локдауна" через коронавірус не буде: вибори теж не перенесуть. Центральна виборча комісія затвердила протоколи про підсумки голосування.