Україна прагне використовувати ще один міжнародний майданчик для деокупації Криму, — Джапарова

Україна прагне використовувати платформу Тюркського союзу як ще один майданчик для боротьби за деокупацію Криму, в той час, як зустріч радників лідерів "нормандського формату" відбудеться 28 серпня. Про це заявила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Ми зараз хочемо отримати статус спостерігача в Тюркському союзі. Це міжнародна організація, до якої входять країни тюркомовні... Ми вважаємо, що це теж може бути майданчиком, де ми можемо піднімати тему Криму і кримських татар і тих наслідків, з якими стикається народ сьогодні, після окупації", - розповіла Джапарова.

Також українська влада планує щорічно проводити в Києві кримський саміт.

"Станом на зараз на всіх зустрічах з послами я потроху промовляю ці наші ідеї. Ці напрацювання вже були передані офіційно президенту України. Ми тепер чекаємо можливості запуску цієї платформи. Передбачається широке коло консультацій, запрошення партнерів і заходи для того, щоб цю платформу оформити в певні ініціативи", - додала перша заступник міністра закордонних справ.

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як міністр Кулеба подачу води до Криму розглядає в якості інструменту деокупації, постійний представник Президента Володимира Зеленського в Криму Антон Коріневич вважає, що відновлення подачі води на півострів можливо тільки після його деокупації Росією.

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