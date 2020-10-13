Пенсію можна оформити, не виходячи з дому. Докладна інструкція

З 1 липня Пенсійний фонд запустив сервіс, що дозволяє автоматично призначати пенсію і вирішити всі питання, з цим пов'язані. Послуга надається засобами вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Про те, як це зробити, повідомили в пресслужбі Пенсійного фонду України. Новий сервіс від ПФУ дозволяє: надати всю необхідну для призначення пенсії інформацію; вибрати час виходу на пенсію - при досягненні пенсійного віку або пізніше (відстрочити). Після цього працівники органів Пенсійного фонду України швидко перевірять наявні дані.Скористатися сервісом можна, не виходячи з дому. Як зробити це правильно - показано в інфографіку. Як автоматично призначити пенсію. Інструкція ПФУ Крім того, є ролик, де весь процес розписаний за кроками. Як повідомляли Українські Новини, аналітик розповів, що з 18 млн працездатних внески до Пенсійного фонду України (ПФУ) платять тільки близько 12,8 млн осіб. Крім того, поколінню 30-річних українців "світить" залишитися без пенсії.