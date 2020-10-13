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13 жовтня 2020, вівторок, 05:15 4
Фінанси 2020-10-13T05:30:02+03:00
Українські Новини
Пенсію можна оформити, не виходячи з дому. Докладна інструкція

Пенсію можна оформити, не виходячи з дому. Докладна інструкція

Кира Молчанова
пенсія, оформлення пенсії, пенсійна система

З 1 липня Пенсійний фонд запустив сервіс, що дозволяє автоматично призначати пенсію і вирішити всі питання, з цим пов'язані. Послуга надається засобами вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Про те, як це зробити, повідомили в пресслужбі Пенсійного фонду України.

Новий сервіс від ПФУ дозволяє:

надати всю необхідну для призначення пенсії інформацію;

вибрати час виходу на пенсію - при досягненні пенсійного віку або пізніше (відстрочити).

Після цього працівники органів Пенсійного фонду України швидко перевірять наявні дані.Скористатися сервісом можна, не виходячи з дому. Як зробити це правильно - показано в інфографіку.

Як автоматично призначити пенсію. Інструкція ПФУЯк автоматично призначити пенсію. Інструкція ПФУ

Крім того, є ролик, де весь процес розписаний за кроками.

Як повідомляли Українські Новини, аналітик розповів, що з 18 млн працездатних внески до Пенсійного фонду України (ПФУ) платять тільки близько 12,8 млн осіб.

Крім того, поколінню 30-річних українців "світить" залишитися без пенсії

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